SFs formand, Pia Olsen Dyhr, har leveret en af sine bedste taler nogensinde på partiets årlige landsmøde.

Så klar er dommen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, der vurderer, at Dyhrs linje vil hjælpe partiet med at trække nye vælgere til sig.

På mødet kritiserer Pia Olsen Dyhr mange af de politiske punkter, der har været ømme for især Socialdemokratiet:

Samarbejdet med Lars Løkke. Afskaffelse af store bededag. Topskattelettelser.

»Hun formår at placere SF lige til venstre for Socialdemokratiet, hvor hun er klar til at samle de vælgere op, som nu forlader Mette Frederiksen,« siger Joachim B. Olsen.

På talerstolen blev Dyhr blandt andet mødt af kæmpe klapsalver, da hun tordnede mod den nye regeringskonstellation med Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne.

»En regering med Lars Løkke som chefideolog? Undskyld mig: Jeg synes, Danmark fortjener bedre. Jeg synes, danskerne fortjener bedre,« lød det.

Men selv om der til tider blev talt i hårde vendinger, formåede hun alligevel at fremstå som en partileder med overskud, siger Joachim B.

»Hun kritiserer på en måde, hvor hun ikke fremstår bitter. Hun skælder ikke voldsomt meget ud. Hun er konstruktiv og udstråler en vis optimisme.«

Og den balance er vigtig, når man skal have Socialdemokratiets vælgere, hvilket ifølge Joachim B. er en klar strategi hos SF.

»Hun skal gå efter en fin balance. Hun må ikke slå Socialdemokratiet alt for meget i hovedet. Hun skal jo have fat i vælgere, der godt kan lide Socialdemokratiet. Hun skal sætte kniven ind præcist – og det gør hun,« lyder vurderingen.

Det formåede hun blandt andet ved at snakke om unge, børns trivsel, den offentlige sektor og sundhedssektoren – områder, der generelt er vigtige for både S og SFs vælgere.

Joachim B. giver talen fem ud af seks stjerner.

Hvordan havde hun fået den sidste?

»Hun kunne godt have talt lidt mere konkret politik – og der kunne have været lidt færre floskler. Når hun for eksempel kritiserer multinationale selskaber for ikke at betale skat i Danmark, bliver det en smule populistisk, for virkeligheden er jo mere kompliceret end som så,« siger han, men understreger:

»Hovedbudskabet er, at det var en virkelig god tale.«