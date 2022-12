Lyt til artiklen

Kærligheden spirer mellem Socialdemokratiet og Venstre, hvor et regeringssamarbejde virker mere og mere sandsynligt.

Men samtidig med at Jakob Ellemann-Jensen er ved at finde melodien med rød bloks leder, lyder der vrede og uforsonlige toner fra blå blok.

Især Nye Borgerliges Pernille Vermund har advaret Jakob Ellemann-Jensen om, at han smider samarbejdet i blå blok fuldstændig over styr; og at hans ønske om at blive blå statsminister også virker mere usandsynligt.

»Det samarbejde er tæt på at ligge i ruiner nu, og jeg har svært ved at se, hvordan han nogensinde skal kunne stille sig op som statsministerkandidat for det borgerlige Danmark, hvis han går linen ud her,« siger hun til Jyllands-Posten.

Den vurdering er Joachim B. Olsen egentlig overvejende enig i.

»Pernille Vermund kan godt have ret i, at Jakob Ellemann vinker farvel til drømmen om at blive blå statsminister. Det er svært at sige nu. Et af problemerne er, at Venstre ikke selv har sagt noget om, hvad exit-planen er, hvis man går i regering med Socialdemokratiet. Hvordan vil man komme tilbage til blå blok – og vil man overhovedet tilbage?«

»Det kan også sagtens være, at han vinker farvel til drømmen om at blive statsminister overhovedet,« siger han.

Et af de vigtigste elementer i Jakob Ellemann-Jensens fremtidige chance for at blive statsminister er, hvordan oppositionen vil forme sig efter en eventuel regeringsdannelse, hvor Venstre og Socialdemokratiet slår pjalterne sammen.

»Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Konservative og Nye Borgerlige vil stå i opposition, og hvis de er gode til at udnytte situationen, hvem siger så, at det er Ellemann, der vil være den naturlige statsministerkandidat i blå blok, hvis det her samarbejde ophører?« Siger Joachim B. Olsen.

Pernille Vermunds kommentarer om Jakob Ellemann-Jensens svigt af sine blå artsfæller er kommet i en lind strøm, siden Venstre åbnede døren for et regeringssamarbejde.

I lige denne sammenhæng faldt kommentarerne efter et interview på TV 2 News, hvor Ellemann selv konstaterede, at et regeringssamarbejde mellem V og S ville være noget uvant for vælgerne.

»Lad os nu kalde en spade for en spade. Selvfølgelig er det et løftebrud,« sagde Ellemann i interviewet.