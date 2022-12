Lyt til artiklen

Banen er kridtet op til en SV-regering – muligvis med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som tredjeblad i en trekløverregering.

Sådan lyder vurderingen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, efter partiformand Pia Olsen Dyhr onsdag eftermiddag meddelte, at SF nu har trukket sig ud af regeringsforhandlingerne.

Nok så afgørende er det, at SF nu træder i opposition, da partiet ikke vil agere støtteparti for en midterregering.

Det var særligt uenigheder om forholdene for kontanthjælpsmodtagere og børnefamilier med få penge samt en CO2-afgift på landbruget, der betød, at SF ikke længere kunne se sig selv i en midterregering, siger Joachim B. Olsen:

»SF kunne blandt andet ikke få håndfaste garantier på, at aftalen om et nyt kontanthjælpssystem, der blev indgået i foråret, stadig står. Den anden knast var landbruget. Her følte SF sig ikke sikre på, at de kunne lande noget, de kunne se sig selv i, for eksempel størrelsen på en CO2-afgift på landbruget.«

Samtidig havde SF ifølge Joachim B. Olsen en generel skepsis over for, om de kunne forsvare at gå med i en regering uden at få nogle afgørende indrømmelser på deres mærkesager, som netop børn og klima.

SF har ifølge Joachim B. Olsen seriøst afsøgt muligheden for at kunne træde ind i en midterregering, men nu hvor forhandlinger strammer til og er blevet mere konkrete, stod det klart, at SF ikke vil få meget af deres politik med ind i regeringskontorerne.

Og så er det strategisk klogere for SF at gå i opposition, pointerer Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt

»SF er med rette blevet beskyldt for at være en skødehund for Socialdemokratiet, fordi de var så optagede af at komme i regering. Den fortælling lægger de afstand til nu,« siger han.

Med SF ude i kulden, står Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne igen til at indtage en nøgleposition. Med Moderaternes 16 mandater kan S og V mønstre i alt 89 mandater, og med et grønlandsk mandat i ryggen har trekløveret lige akkurat de magiske 90 mandater.

»Samtidig er det svært at forestille sig, at De Radikale ikke vil være støtteparti for en midterregering. De Radikale vil rigtig gerne med i en regering. Men store partier som Socialdemokratiet og Venstre tager aldrig små partier med i en regering, fordi de er søde og nuttede. Små partier kommer kun med i en regering, hvis det er nødvendigt – og det er det ikke her,« siger Joachim B. Olsen.

Til gengæld er især Venstre ifølge Joachim B. Olsen begyndt at bløde op for, at Moderaterne kan gå med i en regering.

»Sandheden er, at ingen endnu ved – ikke engang partierne selv – om Moderaterne kommer med i en regering. I starten var Venstre bekymret for, om en regering med Løkke vil give problemer, fordi Løkke vil tiltrække sig en masse opmærksomhed,« siger han og fortsætter:

»Men nu er ideen om en flertalsregering begyndt at blive mere attraktiv for Venstre. For det værste, der kunne ske for Venstre, er, at de i en smal regering med Socialdemokratiet får forhandlet en masse igennem, som de så ikke kan skaffe flertal for i Folketinget bagefter. Så ser man noget afpillet ud.«

Liberal Alliance og Dansk Folkeparti er formelt set stadig med i regeringsforhandlingerne.

»Men det er kun formelt. Reelt er de ude, men begge partier vil arbejde konstruktivt sammen med en ny regering,« siger Joachim B. Olsen.