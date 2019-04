»Han lokker slangen ud af buret.«

Sådan beskriver designer Jim Lyngvild den effekt, Rasmus Paludan og partiet Stram Kurs har haft på Danmark og danskerne den seneste tid.

Han mener, at vi glemmer, at vi faktisk har ytringsfrihed, og at den højreekstremistiske partistifter giver et klart billede af, hvad problemet er.

»Vi oplever det problem, at vi alle taler om, at vi har ytringsfrihed, men vi reelt set ikke har det,« siger Lyngvild, da B.T. taler med ham.

I et opslag på sin Facebook-profil skriver han:

'Vi har en grundlovssikret ret i Danmark, og den bliver trådt under fode af frygt. Og dermed har frygten vundet.'

Og han mener, Rasmus Paludans provokation målrettet en bestemt religion viser denne brist i vores grundlov, selvom han tager stærkt afstand fra den måde, Paludan gør det på.

Her henviser han til de demonstrationer, partiet Stram Kurs med Rasmus Paludan i spidsen har afholdt flere steder i Danmark. Her har man brændt Koranen af og givet de fremmødte nedladende kaldenavne.

Den racismedømte, islamkritiske Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs planlægger at demonstrere i Lergravsparken på Amager, onsdag den 24. april 2019.

»Vi kan træde mange steder, men når det kommer til religion, tør vi ikke - vi er bange for, at det kan have voldelige konsekvenser.«

For selvom han er dybt uenig i måden, det bliver gjort på, så mener han objektivt set, at det er en vigtig påmindelse om, at vi har en grundlov, der har nogle helt klare bestemmelser, alle danskere bør følge.

»Jeg tror ikke, han er interesseret i at 'hate' på muslimer, men han vil minde danskerne om vores ret til at tale frit i det her land.«

Rasmus Paludan har lørdag samlet nok vælgererklæringer til, at han kan stille op til næste folketingsvalg - såfremt at de bliver godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.