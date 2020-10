Det socialdemokratiske folketingsmedlem Jesper Petersen fortæller onsdag i et længere opslag på Facebook, at han som 20-årig havde et 'engangsforhold' med en pige, der på det tidspunkt var 15 år.

Årsagen til, at han nu fortæller historien, er, at Ekstra Bladet ifølge politikeren har tænkt sig at bringe en historie om det – med usande påstande:

»Ekstra Bladet er på vej med en artikel om en meget privat del af mit ungdomsliv for 19 år siden. Det handler om, at da jeg var 20 år, havde jeg et engangsforhold med en pige på 15 år. I avisen frembringes en række usande påstande om tidspunktet, vi var sammen, og om hvordan det skulle være foregået,« skriver Jesper Petersen, der er partiets politiske ordfører, og fortsætter:

»Det er grænseoverskridende at skulle dele intime detaljer fra et samleje i min ungdom med resten af Danmark via Ekstra Bladets spalter. Og altså nu her via Facebook. Og ubehageligt, at der fremkommer falske påstande og forkerte detaljer om en episode i min ungdoms privatliv.«

Jesper Petersen, der i dag er 39 år, fortæller i opslaget, at han tilbage i efteråret 2001 havde et 'engangsforhold' med den 15-årige pige.

»Vi havde samleje, der var samtykke fra begge parter, og det var efter gensidig interesse, at vi var sammen. Pigen kendte jeg fra en af de skoler, som jeg havde været lærervikar på i mit sabbatår efter gymnasiet. Vi var sammen en aften, efter jeg var stoppet som vikar på skolen,« forklarer han.

»Jeg er nu 19 år senere blevet gjort bekendt med, at hun efterfølgende har været påvirket negativt af det på forskellig vis. Jeg er ked af, at jeg har såret hende og af at hun har haft det dårligt med episoden. Det vil jeg gerne undskylde for. Jeg har på ingen måde ønsket at gå over grænser.«

