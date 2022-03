Der blev ikke sparet på luksusgoder, da udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og hans sekretariat drog på en længere Asien-rejse i november sidste år.

En aktindsigt i bilagene fra turen viser, at udenrigsministeren og fem ansatte i Udenrigsministeriet brændte 1,2 millioner skattekroner af på fly, store middage og luksuriøse hotelværelser. I den mere kuriøse afdeling blev der også betalt for en klaverstemmer og en gartner.

Udenrigsministerens egen tur kostede i alt 918.504 kroner, hvoraf størstedelen af beløbet gik til en privatchartret flyrejse fra Tokyo i Japan til Hangzou i Kina tur-retur.

En flyvetur, som B.T. lørdag kunne afdække, endte med en skyhøj pris på 811.350 kroner.

Et af de hoteller i Indonesien, hvor udenrigsministeren holdt et VIP-arrangement. (Foto: Plataran Menteng) Vis mere Et af de hoteller i Indonesien, hvor udenrigsministeren holdt et VIP-arrangement. (Foto: Plataran Menteng)

Det var dog ikke kun privatflyet, som var noget ud over det sædvanlige, da Jeppe Kofod rejste rundt i Asien.

Jeppe Kofod og hans sekretariat brugte samlet 421.980 kroner på almindelige rutefly, ophold, middage og forplejning under rejsen.

Af B.T.s aktindsigt i bilagene fremgår det, at Udenrigsministeriets delegation blandt andet overnattede på det historiske og luksuriøse Hotel Majapahit i Jakarta, Indonesien, hvor de bookede tre 'Legendary Suiter' og 17 'Heritage Rooms'.

Ud over ministeren og hans sekretariat overnattede en række profiler fra dansk erhvervsliv også på det smukke hotel. Blandt andet direktører fra Mærsk og Nokia.

Udenrigsministeriet betalte for tre Legendary Suites på det luksuriøse Hotel Majapahit i Jakarta. På billedet ses et billede fra en suite af den type. (Foto: Hotel Majapahit) Vis mere Udenrigsministeriet betalte for tre Legendary Suites på det luksuriøse Hotel Majapahit i Jakarta. På billedet ses et billede fra en suite af den type. (Foto: Hotel Majapahit)

På programmet for turen var også en storstilet banket for erhvervslivets spidser med lejede tjenere og mad fra det femstjernede hotel Mandarin Oriental til en samlet pris på 19.460 kroner.

Fra Indonesien gik turen videre til Tokyo i Japan.

Her afholdt Udenrigsministeriet en middag på den danske ambassade i Tokyo, der fik en grundig overhaling, inden besøget.

Af kvitteringer fra middagen fremgår det nemlig, at der både blev hyret tjenere, en ekstra kok, flere gartnere og en klaverstemmer til begivenheden.

Jeppe Kofod mødtes blandt andet med Japans udenrigsminister, mr. Hayashi Yoshimasa, under sin rejse (Foto: Danmarks ambassade i Japan) Vis mere Jeppe Kofod mødtes blandt andet med Japans udenrigsminister, mr. Hayashi Yoshimasa, under sin rejse (Foto: Danmarks ambassade i Japan)

Fra Tokyo fløj Jeppe Kofod med privatfly til Kina, B.T. venter fortsat på aktindsigt i bilagene fra den del af turen.

Det chartrede privatfly til Kina skriver sig ind i en række af rejser, som udenrigsministeren har haft i 2021, hvor han fravalgte kommercielle rutefly til fordel for dyre privatfly.

Over for B.T. forklarer Udenrigsministeriet, at lige netop flyveturen til Kina havde særlige krav.

»De kinesiske myndigheder krævede, at delegationen befandt sig i en særlig 'covid-boble', og stillede strenge krav til transporten ind og ud af Kina. Det var således kun muligt at gennemføre mødet, hvis der kunne chartres fly af en privat udbyder,« oplyser Udenrigsministeriet i et skriftligt svar.

Jeppe Kofod fotograferet under sin Asien-tur. (Foto: Danmarks ambassade i Indonesien) Vis mere Jeppe Kofod fotograferet under sin Asien-tur. (Foto: Danmarks ambassade i Indonesien)

B.T. kunne fredag fortælle, at den socialdemokratiske udenrigsminister alene i 2021 fyrede 3,7 millioner skattekroner af på privatfly.

Til sammenligning brugte Jeppe Kofods forgænger, tidligere formand for Liberal Alliance Anders Samuelsen, 1,5 millioner kroner på chartrede privatfly i både 2017 og 2018.

Og regningen for den nuværende udenrigsministers rejseri ligger da også i den høje ende, mener professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh.

»Jeg synes, det lyder meget dyrt,« siger han og påpeger, at det korrekte i sådan en situation ville være at lave et notat, når flyet bookes, så der ligger en begrundelse for, at man ikke kunne flyve med rutefly.