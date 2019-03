»Jeg tror, vi er det eneste parlament i verden, der ikke kan bestemme os til, hvor vi skal holde møder.«

Socialdemokratiets spidskandidat til Europa-Parlamentet, Jeppe Kofod, er ved at være godt og grundigt træt af det veritable rejsecirkus, der udspiller sig 12 gange årligt i Bruxelles.

Her pakker alle 751 medlemmer af Europa-Parlamentet bogstaveligt talt flyttekasserne og rykker fra belgiske Bruxelles til Strasbourg i Frankrig, hvor parlamentets såkaldte plenarforsamlinger foregår.

En manøvre der årligt koster over 1,3 milliarder kroner og forårsager, at der udledes 19.000 ton CO2. De resterende 317 dage om året står bygningerne i Strasbourg gabende tomme.

Vi savner mere tid til en reel dialog med borgerne. Det vil det her frigøre tid til Jeppe Kofod (S), medlem af Europa-Parlamentet

Jeppe Kofod håber at kunne lægge pres på Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, der i et åbent brev forleden appellerede til alle europæere om at styrke EU.

»Han sidder med nøglen til at stoppe rejsecirkusset. Hvis Macron kan leve med, at vi dropper Strasbourg, ville det være en smal sag at beslutte det. Der er allerede et stort flertal for det,« siger han.

Spørgsmålet om, hvor Europa-Parlamentet holder sine møder, står i traktaten, og det skal derfor afgøres i enighed blandt EU-landenes ledere.

Her skal Frankrig altså nikke ja til planerne.

Det er nok den største åbne dør, jeg har set nogen sparke ind. Morten Løkkegaard (V), medlem af Europa-Parlamentet

Selv mener Jeppe Kofod, at tiden kan bruges bedre end alle de timer, der går med de 12 årlige flytninger.

»Vi savner mere tid til en reel dialog med borgerne. Det vil det her frigøre tid til,« siger han.

Venstres EU-spidskandidat, Morten Løkkegaard, er helt enig, men synes ikke, idéen er videre original. Tværtimod har hans egen gruppe, Alliancen af Liberale og Demokrater (ALDE), kæmpet for præcist det samme.

»Det er nok den største åbne dør, jeg har set nogen sparke ind. Men det er da dejligt, at Jeppe Kofod tager den liberale mærkesag nummer ét op. Vi har skrevet adskillige erklæringer og resolutioner om det,« siger han og tilføjer:

Europa-Parlamentets bygning i Strasbourg er kun i brug 12 gange om året - en gang om måneden. Resten af tiden er parlamentarikerne i Bruxelles. Foto: VINCENT KESSLER/RITZAU SCANPIX Vis mere Europa-Parlamentets bygning i Strasbourg er kun i brug 12 gange om året - en gang om måneden. Resten af tiden er parlamentarikerne i Bruxelles. Foto: VINCENT KESSLER/RITZAU SCANPIX

»Jeg skal da gerne skrive under på Jeppe Kofods erklæring, hvis han beder mig om det, men så kan han passende skrive under på vores erklæringer.«

Hvis Europa-Parlamnetet skal droppe Strasbourg, skal der ifølge Morten Løkkegaard være noget, man kan tilbyde Frankrig i stedet for.

»Jeg har tidligere foreslået, at man lagde NATOs hovedkvarter i Strasbourg, da man alligevel stod over for at bygge nyt. Det var der ikke appetit på, så NATO ligger stadig i Bruxelles. Men det er sådan nogle forslag, der skal på bordet,« siger han.

Mandag tager Europa-Parlamentet hul på en af de sidste samlinger i Strasbourg i denne valgperiode. Valget finder sted i maj.