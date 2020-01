Danmark arbejder for at nedtrappe konflikten, siger udenrigsminister Jeppe Kofod om den tilspidsede situation.

Udenrigspolitisk Nævn indkaldes ekstraordinært til møde om situationen i Irak og Iran.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Mødet finder sted onsdag.

- Situationen i Irak og Iran er yderst højspændt og kompleks. Den kan få endog meget alvorlige følger, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i pressemeddelelsen.

Til Ritzau udtaler han:

- Det er krigslignende handlinger, der udspiller sig i Irak og i Mellemøsten. Det ønsker vi at få stoppet. Vi ønsker at få situationen tilbage på et fredeligt spor.

- Ingen ønsker krig. Det har amerikanerne også understreget. De ønsker ikke krig med Iran, og vi må formode, at iranerne ikke ønsker krig med omverdenen.

Udmeldingen kommer, efter at situationen i Irak er spidset til de seneste dage. Det er sket, efter at den iranske militærleder Qassem Soleimani blev dræbt i et USA-ledet angreb i Irak fredag. Drabet har vakt stor vrede i Iran.

Det irakiske parlament har desuden opfordret regeringen til at sende den USA-ledede koalition - herunder cirka 130 danske soldater - ud af Irak.

- Jeg har derfor anmodet om et ekstraordinært møde i Det Udenrigspolitiske Nævn, så regeringen og Folketingets partier kan få en grundig og fortrolig drøftelse af situationen, siger Kofod.

- Jeg vil gerne gøre det klart, at Danmark arbejder for at nedtrappe konfliktniveauet og skabe rum for diplomatiske tiltag.

- Det er afgørende, at alle parter afstår fra at handle overilet, og at alle påtager sig sit ansvar for at bidrage konstruktivt til at mindske spændingerne i regionen. Det gør Danmark, siger han.

Spørgsmål: Er der nogen af parterne, som hidtil har handlet overilet?

- Det påhviler parterne i regionen, ikke mindst Iran, som de seneste dage er kommet med flere angreb, at de afholder sig fra de angreb.

- Vi skal tilbage på et fredeligt spor for at løse konflikterne. Det andet er en uholdbar vej, som kan føre til alvorlige sikkerhedstrusler og krig i Mellemøsten. Det ønsker vi ikke, siger Kofod.

Mandag er der ekstraordinært indkaldt til møde i Nato-ambassadørkredsen for at drøfte situationen.

Lørdag valgte Danmark midlertidigt at indstille al træning af irakiske styrker i Irak.

Danmark skal med udgangen af i år overtage ledelsen af Natos træningsmission i Irak.

/ritzau/