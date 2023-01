Lyt til artiklen

Tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod har stiftet tre nye selskaber.

Det skriver Finans mandag.

Det sker, efter han i december røg ud af Folketinget, fordi han ikke fik nok personlige stemmer til et genvalg.

Efter at have mistet udenrigsministerposten, har det være uvist, hvad Kofod skulle beskæftige sig med fremadrettet – men meget tyder nu på, at han vil trække på sin politiske erfaring.

Udover et investeringsselskab ved navn Jeseko Holding, har Kofod nemlig åbnet både en enkeltmandsvirksomhed og et anpartsselskab ved navn KofodGlobal, som skal beskæftige sig med kommunikation og rådgivning.

Til Finans er han dog ikke klar til at løfte sløret for nogen konkrete planer.

I stedet siger han, at han blot har oprettet selskaberne, så han er klar til at udøve rådgivning, hvis den rette mulighed skulle byde sig.

»Der er meget efterspørgsel efter rådgivning. For at kunne indgå i forskellige projekter har jeg oprettet selskaberne, så strukturen er på plads, så jeg kan indgå i det. Det er ikke ensbetydende med, at jeg starter med at rådgive eller indgår i andre aftaler,« siger han til mediet.

Han tilføjer, at både internationale og danske projekter 'kan være interessante', og at han satser på at bruge sin erfaring fra international og europæisk politik, udenrigshandel, sikkerhed og lignende.

»Altså min erfaring fra både regeringen og Europa-Parlamentet,« siger Jeppe Kofod.