Den udskældte udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), kan på ingen måde ånde lettet op og tro, at alt nu er i orden.

Mandag er det ellers kommet frem, at regeringen vil oprette en såkaldt taskforce for børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre.

Taskforcen skal komme med løsninger til, hvordan Danmark inden 1. juni kan hente børnene ud af fangelejrene uden deres forældre.

Støttepartierne har den seneste tid presset regeringen for at hjemtage de i alt 19 børn med tilknytning til Danmark. Men regeringen har længe afvist.

Sagen kort Forsvarets Efterretningstjeneste lavede i september sidste år en rapport, der viste, at terrorbevægelsen Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud af to syriske fangelejre for at oplære dem som terrorister i deres hjemlande.

Der er tale om syriske lejre, hvor 19 danske børn bor.

Ifølge Ekstra Bladet skulle bevægelsen have planlagt at hente yderligere 350 børn ud af fangelejrene.

Rapporten blev sendt til fire centrale ministerier, men Folketinget fik aldrig oplysningerne.

Sagen har lagt pres på udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der fra især Radikale Venstre, Enhedslisten og SF har fået hård kritik. Kilde: DR og Ekstra Bladet.

Den ønsker nemlig ikke børnenes forældre til Danmark.

Mødrene til børnene er rejst ned for at støtte den militante bevægelse Islamisk Stat (IS). Derfor vil regeringen og partierne i blå blok – minus Liberal Alliance – under ingen omstændigheder have forældrene tilbage til Danmark.

Især Enhedslisten og Radikale Venstre har været skarpe i deres kritik af især Jeppe Kofod for ikke at ville hente børnene til Danmark.

Støttepartierne kritiserer ministerens håndtering af sagen, hvor en lang række vurderinger fra efterretningstjenesterne blandt andet er kommet frem i medierne, før Folketinget er blevet orienteret.

Har du tillid til Jeppe Kofod som udenrigsminister?

»Enhedslistens tillid til Jeppe Kofod kan ligge på et meget, meget lille sted, og det er jo på baggrund af den her sag. Ministre skal opføre sig ordentligt over for Folketinget, og det er uanset, om man hedder Jeppe Kofod eller alt muligt andet,« sagde retsordfører Rosa Lund (EL) fredag eftermiddag til TV 2.

At regeringen nu vil sætte en taskeforce i gang med at undersøge mulighederne for at få børnene til Danmark, ændrer intet.

Sådan lyder det tydelige svar, da B.T. mandag eftermiddag sender Rosa Lund følgende spørgsmål:

Rosa Lund, ændrer de nye oplysninger på, at I ikke endnu ved, om I har tillid til Jeppe Kofod som udenrigsminister?

Rosa Lund og Mai Villadsen, der er henholdsvis retsordfører og politisk ordfører for Enhedslisten. Foto: Martin Sylvest Vis mere Rosa Lund og Mai Villadsen, der er henholdsvis retsordfører og politisk ordfører for Enhedslisten. Foto: Martin Sylvest

»Det gør det ikke,« lydet det korte svar på sms fra Enhedslistens retsordfører.

Radikale Venstres partileder, Sofie Carsten Nielsen, kaldte fredag situationen »dybt alvorligt«, og hun også vil overveje, om partiet har tillid til Jeppe Kofod, men vil først tage endelig stilling »senere«.

B.T. har også forsøgt at få en kommentar fra Radikale Venstre, men fra partiets pressetjeneste vurderes det, at der ikke er ændret holdning, efter de nye oplysninger er kommet frem om taskforce.

Så Jeppe Kofod kan altså ikke gå smilende på påskeferie. Faren for, at støttepartierne vil kræve hans afgang, lurer stadig.