Udenrigsministeren mener, omverdenens fordømmelse gør indtryk på Tyrkiet efter militær offensiv i Syrien.

Tyrkiets militære offensiv i det nordøstlige Syrien har svækket kampen mod Islamisk Stat (IS).

Men der består fortsat bred enighed blandt landene i koalitionen til bekæmpelse af Islamisk Stat, om at man skal fortsætte, indtil den militante organisation er nedkæmpet.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) torsdag, efter at han har været til et ekstraordinært møde i Washington med udenrigsministre fra i alt 30 koalitionslande. Også Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, var med ved mødet.

- Der er stadig flere tusinde Islamisk Stat-krigere tilbage, som skal nedkæmpes. Det var alle "committed" på, amerikanerne, europæerne og landene i regionen, som er med i denne aftale.

- Det var rigtig positivt, at vi kunne stå sammen om det, siger han.

Tyrkiet, som er med i koalitionen, indledte for nylig en militær offensiv i det nordøstlige Syrien, en aktion som er blevet bredt fordømt i den vestlige verden.

- Det er ingen hemmelighed, at den militære offensiv fra Tyrkiets side har svækket vores kamp mod Islamisk Stat, ikke mindst fordi de allierede i området fik andre ting at se til.

- Det har ført til humanitære udfordringer, mennesker, der er på flugt og en generelt usikker situation. Jeg har sagt flere gange, at vi fordømmer den tyrkiske militære operation, siger Jeppe Kofod.

Udenrigsministeren mener, at omverdenens reaktion ikke bare preller af på tyrkerne.

- Det gør bestemt indtryk på dem. Det er vigtigt, at vi kan tale med dem og have en ærlig, åben og selvfølgelig også hård dialog med dem om, hvordan vi ser forskelligt på tingene.

- Tyrkiet er også på den måde en vigtig partner. De håndterer 3,5 millioner flygtninge, de er en vigtig partner i Nato, og derfor er det vigtigt, at vi kan tale med dem.

- Men det er lige så vigtigt at sige, at den uenighed, der er, den består stadig, og den blev også påtalt, siger Jeppe Kofod.

USA's præsident, Donald Trump, har tidligere meddelt, at han ville trække de amerikanske tropper ud af Syrien.

Siden har præsidenten ladet fortælle, at han agter at lade nogle hundrede soldater blive i det krigshærgede land.

- USA har lavet nogle justeringer. Men det er klart, at de fortsat støtter den militære kamp mod Islamisk Stat, hvor de har villet være ledende og afgørende for, at vi er kommet så langt, som vi er, siger Jeppe Kofod.

/ritzau/