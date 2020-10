Blandt andet over for Hviderusland er der brug for et kampklart EU på værdifronten, mener udenrigsminister.

Når en russisk oppositionsleder bliver forgiftet, og Hviderusland udviser autoritære tendenser, er der brug for et handlekraftigt og mere kampklart EU.

Sådan lyder det fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Han har fredag holdt møde med tre ministre fra den franske regering i Paris.

Danmark og Frankrig er enige om, at EU skal oprustes med et egentligt menneskerettighedsregime, som hurtigt og effektivt kan reagere og sanktionere over for grove menneskerettighedskrænkelser.

- Vi skal være langt mere kampklar fra Europas side. Vi skal tage kampen, så vi rykker tættere sammen diplomatisk og militært, og det er sådan set det, der står tilbage i dag. Vi skal være en stærkere global aktør.

- Det er det, vi ønsker at få lovgivning til nu - at vi hurtigt kan lave en sanktionsliste. Det har vi ikke i dag, og det burde vi have, siger han.

De tre franske ministre, Jeppe Kofod fredag har holdt møde med, er udenrigsminister Jean-Yves Le Drian, handelsminister Frank Riester samt europaminister Clément Beaune.

Mødet kommer i kølvandet på et EU-topmøde i Bruxelles. Her gav Cypern sig, så EU-landene er enige om at indføre sanktioner mod personer i Hviderusland efter præsidentvalget 9. august.

Der kan både blive tale om økonomiske sanktioner og forbud mod indrejse. Aleksandr Lukasjenko, den hviderussiske præsident, er dog ikke på listen over personer, der skal sanktioneres.

Jeppe Kofod peger på, at det er vigtigt "at holde presset på regimet".

- Vi havde gerne set, at Lukasjenko var på listen. Det kan han forhåbentlig komme senere, hvis han ikke viser reel vilje til national dialog med befolkningen, som demokratibevægelsen i Hviderusland ønsker.

På mødet fredag er også sagen om den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj diskuteret. Navalnyj er ifølge Tyskland blevet forgiftet med nervegiften Novitjok.

- Det skal undersøges til bunds, og dem, der er ansvarlige, skal sanktioneres. Vi har krævet en fuldstændig undersøgelse af, hvem der er ansvarlige for forgiftningen, og vi er enige om, at Rusland skal levere.

Udenrigsministeriet oplyser i øvrigt, at Jeppe Kofod går i selvisolation efter hjemkomst fra Frankrig, indtil der foreligger et negativt testsvar på coronavirus.

/ritzau/