Danmark kan gøre en forskel ude i den store verden, siger den nye udenrigsminister ved ministeroverdragelse.

Danmarks nye udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), ser store muligheder for Danmark.

Det siger han ved ministeroverdragelsen torsdag i Udenrigsministeriet. Her tager han over fra den tidligere Liberal Alliance-leder Anders Samuelsen.

- Den regelbaserede verdensorden er truet. Men Danmark kan gøre en forskel, og jeg glæder mig til at stå i spidsen for det arbejde, siger Kofod.

Han er af statsminister Mette Frederiksen (S) blevet hentet ind udefra til ministerholdet.

26. maj blev Kofod genvalgt til Europa-Parlamentet. Men da han fik tilbuddet om at være udenrigsminister, slog han til.

- Det var en drøm, der gik i opfyldelse, da jeg fik opkaldet fra statsministeren.

- Jeg tænkte på Robert Kennedy, som sagde, at mange kigger på verden og tænker: Hvorfor? Men man kan også se på hvordan og sige: Hvordan kan vi skabe en forandring?

- Det er afgørende for mig og den måde, jeg arbejder på. Vi er et land, der har mange idéer. Vi kan forandre verden, og det skal vi fortsætte med at gøre, siger Kofod.

