Udenrigsminister håber, at USA igen kan få en stærk rolle i internationale organisationer som FN og WHO.

Joe Biden har lagt op til et stærkere internationalt samarbejde og et større fokus på klimaudfordringen.

Det er positivt for Danmark, som på de områder har været uenig med den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump. Sådan lyder det fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Jeg synes, at der er rigtig gode ting i Bidens dagsorden - ikke mindst at han vil have USA tilbage i klimakampen og melde landet ind i Parisaftalen igen.

- USA er en helt central spiller, hvis vi skal nå vores klimamål, og derfor er det noget af det første, vi vil tage fat på med den nye administration, siger Jeppe Kofod.

Store amerikanske medier som AP, CNN og Fox News har lørdag udråbt Joe Biden som vinder af præsidentvalget.

Jeppe Kofod mener, at Joe Biden kan fremme nogle dagsordener internationalt, som Donald Trump ikke har arbejdet for.

- Vi har i Danmark haft et godt og tæt samarbejde med den nuværende administration, og jeg har personligt haft et godt samarbejde med Mike Pompeo (nuværende udenrigsminister, red.).

- Men det er ikke nogen hemmelighed, at det har været en udfordring, at vi på nogle områder ser anderledes på tingene - herunder klima, hvor Trump meldte USA ud af Parisaftalen.

- Der er også spørgsmålet om atomaftalen med Iran og hele spørgsmålet om at være aktiv i organisationer som FN og WHO, hvor vi gerne vil se, at USA igen har en stærk rolle, siger Jeppe Kofod.

Han mener, at USA på det sikkerhedspolitiske område har haft et godt samarbejde med Trump-regeringen.

- Vi har haft et godt samarbejde - for eksempel i kampen mod international terrorisme og et godt samarbejde i Nato.

- Så det er ikke, fordi vi ikke har haft et tæt samarbejde med den nuværende administration. Jeg kan bare se, at vi på nogle dagsordener får det lettere med den nye administration, siger Jeppe Kofod.

Donald Trump har lørdag aften dansk tid ikke erkendt nederlaget.

De seneste dage har præsidenten derimod flere gange udtalt, at han har vundet valget, og at stemmeoptællingen har været præget af svindel, hvilket har ført til flere søgsmål ved domstolene.

Jeppe Kofod vil ikke kommentere de udtalelser fra den amerikanske præsident.

- Det er ikke et spørgsmål, jeg vil gå ind i som dansk udenrigsminister.

- Det er en del af det amerikanske system, at man kan udfordre processerne ved domstolene. Det har vi set før, og det ser vi nok også den her gang.

- Jeg har stor tiltro til, at det amerikanske demokrati kan håndtere det, siger Jeppe Kofod.

