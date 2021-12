Inger Støjbergs exit fra Folketinget er en konsekvens af, at Lars Løkke Rasmussen som statsminister lukkede øjnene.

Hos Inger Støjbergs absolut mest trofaste støtter i Dansk Folkeparti og hos Nye Borgerlige er der i dag ingen tvivl at spore.



Inger Støjberg har absolut intet gjort forkert i hele det lange sagsforløb om adskillelsen af unge asylpar, der endte med en tur i Rigsretten, en dom på seks måneders ubetinget fængsel og et exit fra Folketinget, hvor et bredt flertal netop nu vil erklære hende uværdig til at sidde i Folketinget.

Men i andre dele af den blå lejr er der i dag blandede følelser.



»Jeg har det helt ad helvede til,« lyder det først fra Jens Rohde, der både i mange år var partikollega med Inger Støjberg i Venstre. De to var også kærester i en periode.

Siden Inger Støjberg blev udlændingeminister tilbage i 2015, har Jens Rohde først været en tur forbi De Radikale som medlem, før han i 2021 skiftede til Kristendemokraterne.

Støjbergs afgang er en »trist sag, der kunne være undgået«. Og der er flere personer, der i dag sidder i Folketingssalen, der burde »sidde med særdeles røde ører«, mener Rohde.

»Jeg advarede allerede tilbage i 2015 om, at den kultur, som Inger Støjberg sammen med sin særlige rådgiver tog med sig ind i ministeriet, ville ende med en Tamil-sag en dag,« siger Jens Rohde og fortsætter:

»Men der fik jeg så bare at vide, at jeg var blevet 'Venstre-basher og den slags. Der blev ikke lyttet.«

Er det Lars Løkke Rasmussen, som du tænker på her?

»Advarslerne har jo stået i kø. Der er jo nogen, der bærer at ansvar for, at de ikke havde øjnene åbne for – eller ville åbne øjnene for – hvad det var, der skete. De må have det virkelig svært i dag.«



Kan du ikke sætte navne på? Hvem er det, du taler om her?

»Alle ved da godt, hvem det var, der lukkede øjnene for det, der foregik, det behøver jeg da ikke sådan at stå og sige …«

Var det statsministeren?

»Jamen, det er jo også alle, der har lukket øjnene. De sidder alle tilbage med et ansvar for, at det er kommet hertil, hvor det er kommet. I politik må man vedstå sig både arv og gæld.«

Hvad gjorde du konkret selv for at råbe op i den periode?

»Jamen, jeg blev jo ved med ... og jeg har skrevet adskillige gange, at hvis Støjberg på det tidspunkt fortsatte, som hun gjorde, så ville hun ende med en Tamil-sag. Men der var ingen, der hørte efter. Jeg fik bare at vide, at jeg hadede Inger Støjberg, og den slags.«

O.K. Men hvorfor tror du, at Lars Løkke Rasmussen, for det er vel ham, du taler om her, ifølge dig ikke hørte efter dengang?

»Jamen, det skal man jo ikke spørge mig om. Det skal man jo spørge Lars Løkke om.«

Vi spørger, hvad du selv tror?

»Jamen, det skal man også spørge Dansk Folkeparti om. For de tilskyndende også til, at man bar kultur ind i et ministerium, hvor det ender med bare at handle om, at man ikke vil skuffe sine støtter og derfor lukker øjnene for det, der er forkert,« siger han.

Jens Rohde mener, at det allerede fra Inger Støjbergs første dage som minister var helt åbenlyst, at det ville gå galt.

»Det var helt åbenlyst dengang, hvilken vej det bar hen, dengang Inger Støjberg var minister. Den kultur var helt uforenelig med et liberalt demokrati, og den kultur var uformelig med en retsstat.«

Nu nævnte du selv Inger Støjbergs rådgiver. Jeg går ud fra, det er Mark Thorsen, du tænker på. Har han så også et ansvar?

»Argh, men den duo der … Nu kender jeg dem begge særdeles godt. Og jeg siger bare, at den kultur, de to bragte ind i ministeriet, den advarede jeg mod dengang. Nu er vi, hvor vi er, og det er en ulykkelig situation. Og det bærer den, der bedriver ulovligheden, selvfølgelig i sidste ende ansvaret for.«