Jens Rohde, der for nylig forlod De Radikale, har meldt sig ind i Kristendemokraterne. Her er han ny politisk ordfører i partiet.

Det skriver Jyllands-Posten.

Kristendemokraterne nåede ikke over spærregrænsen ved folketingsvalget i 2019, men med Jens Rohde har partiet en plads i Folketinget for første gang i næsten ti år.

- Jeg er politisk stødt panden mod muren andre steder. Det er jeg ikke her. Vi kommer med et politisk projekt, som er ambitiøst, pragmatisk og borgerligt, siger Jens Rohde til Jyllands-Posten.

- "Danmarks borgerlige midterparti" bliver mantraet, siger han.

Sammen med landsformand Isabella Arendt fremlægger han onsdag et politisk manifest for 2030.

Jens Rohde siger i et skriv på Kristendemokraternes hjemmeside, at hans mærkesag er ikke at have nogen mærkesag.

- Jeg insisterer på en helhedsbetragtning, og mærkesager har det med at blive dogmer, som i længden ender som enten selvmodsigelse eller som en stopklods for at indgå det gode og pragmatiske kompromis, siger han.

Rohde betragter brede flertal som et mål i sig selv, skriver han og fortsætter med, at et demokrati i hans øjne aldrig skal måles på "flertallets ret til at gøre med mindretallet, hvad man vil".

Og så mener han, at vi lever i en vanskelig tid, når det kommer til politiske kompromisser.

- Den politiske retorik bliver mere og mere konfrontatorisk - det er der åbenbart vælgere i, og algoritmerne på sociale medier favoriserer der, siger han.

Jens Rohde er 51 år gammel. Han startede sin politiske karriere i 1993 som medlem af Venstre. Han blev valgt ind i Europa-Parlamentet i 2009 og blev genvalgt igen i 2014.

I 2015 skiftede han til Radikale Venstre, hvor han har siddet indtil for nylig.

Rohde bor i Viborg med sin kone og tre børn.

