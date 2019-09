Jens Rohde har ikke meget til over for Søren Pind, efter Pinds nylige anklager mod Kristian Jensen.

'Det er ganske enkelt løgn. Fra ende til anden. Og det ved Søren Pind godt. De fleste i Venstre ved så udmærket, hvor de læk kom fra. Men åbenbart ikke Pind.'

Sådan indleder Radikale Venstres Jens Rohde et Facebookopslag mandag aften. Opslaget henvender sig direkte til den tidligere poliker, Søren Pind.

Jens Rohdes opslag kommer efter, at Søren Pind i sin nye bog 'Frie ord' anklager Kristian Jensen for at have lækket oplysninger om Lars Løkkes tøjforbrug og flyrejser på 1. klasse til Ekstra Bladet.

For ifølge Jens Rohde er der ikke hold i udtalelserne.

'Jeg ved alt - ALT - om, hvad der foregik i 2014, og Pind er ikke i nærheden af sandheden om den tid.', skriver han videre. I stedet mener Jens Rohde, at Søren Pind er 'ude i en historieforvanskning'.

I et interview med Berlingske blev Søren Pind spurgt ind til netop den del i bogen, hvor han gav følgende svar:

»Når jeg kunne fornemme tidligt, at noget pågik – og det var det mest håndgribelige udløb af det – så er det klart min tro, at det hidrører fra nogle mennesker, som havde brugt en stor mængde tid på, hvordan de kunne slippe af med Lars. Men i og med at jeg ikke kan bevise noget, kan jeg ikke sige meget mere, end at det er sjældent, sådan noget dukker op i aviserne, uden at der ligger noget bag,« sagde Søren Pind til Berlingske og tilføjede, at folk må udlede, hvad de vil fra hans bog. Han har blot fortalt tingene, som han ser det.

Søren Pind er snart på gaden med bogen 'Frie ord'. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Søren Pind er snart på gaden med bogen 'Frie ord'. Foto: Liselotte Sabroe

B.T. har mandag aften forgæves forsøgt at få en kommentar fra både Jens Rohde og Søren Pind.

Kristian Jensen har selv meldt sig på banen i sagen, hvor han afviser hver en anklage.

'Søren Pinds udokumenterede påstande om mig har ingen hold i virkeligheden. Jeg har aldrig haft adgang til Løkkes eller andres bilag,' skrev Kristian Jensen blandt andet på sin Facebook.

Jens Rohde var medlem i Venstre fra 2009 til 2015. Efterfølgende skiftede han parti til Radikale Venstre. Søren Pind stoppede i dansk politik sidste år.