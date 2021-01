Jens Rohde forlader Det Radikale Venstre, det skriver han på Facebook.

»Jeg har dags dato meldt mig ud af Radikale Venstre. Det handler ikke om mediepolitik. Det er naturligvis altid bekymrende, når der ikke er vilje til at investere i vores demokratiske infrastruktur og til at tage et konkret livtag med techgiganternes kontrol over vort demokrati«, skriver Jens Rohde på sin Facebookprofil.

Han forklarer endvidere, at da han meldte sig ind i partiet i 2015, befandt Det Radikale Venstre sig 'ikke bare på en parlamentarisk men også en substantiel midte i dansk politik'.

Den tidligere Venstremand, og nu også tidligere RV-mand mener ikke, at Det Radikale Venstre er der politisk, hvor de var, da han meldte sig ind i partiet.

- Hvis man smider Ida Auken ud eller marginaliserer hende, så gør man det samme med mig, skriver Jens Rohde på Facebook.

»Dér hvor helhedssyn og pragmatisme møder hinanden. Hvor løsninger for den almindelige dansker tager sit udgangspunkt i midten og med fokus på, at der altid skal være proportionalitet i det, vi gør.

Den balance finder jeg ikke er til stede længere«, skriver Jens Rohde.

Jens Rohde fremhæver blandt andet Det Radikale Venstres klima-, MeToo- og udlændingepolitik, som grunde til, at han har meldt sig ud af partiet.

»Vi kan ikke alle sammen cykle på arbejde. Vi har ikke alle sammen råd til at indfri et billån på en brændstofmotor og skifte den ud med el. Folk kommer ikke til leve grønt, blot fordi man gør dem teknisk insolvente«, skriver han og fortsætter:

»Det samme gør sig gældende i identitets- og MeToo debatten. Når det gælder feminismen køres alle retsstatsprincipper ud på møddingen. Man må forstå, at det er et angreb på de modige kvinder, der stiller sig frem, hvis man beder om en ensartet retsfilosofi i de mange undersøgelser. Jeg deler ikke det synspunkt«.

Jens Rohde forlod Venstre i 2015 i protest på grund af partiets restriktive asyl- og udlændingepolitik. Samme år blev han medlem af Det Radikale Venstre.

Men grundlæggende uenighed omkring Det Radikale Venstres politik har ført Jens Rohde til at melde sig ud af partiet nu.

Jens Rohde har ikke meldt noget ud omkring, hvad fremtiden nu skal byde på. Det er derfor uvist om han bliver i Folketinget som løsgænger eller om han melder sig ind i et andet parti.