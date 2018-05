Tidligere Venstre-mand Jens Rohde stiller op for De Radikale i samme kreds som Kristian Jensen og Inger Støjberg, og han er klar til at udfordre sit gamle parti

En ny politisk kampplads er afsløret, efter at den radikale MEP Jens Rohde har valgt at stille op til Folketinget ved næste valg.

Kamppladsen hedder Vestjyllands Storkreds.

Her skal Jens Rohde op mod to af sine tidligere partikammerater, da han var i Venstre: Finansminister Kristian Jensen og udlændingeminister Inger Støjberg.

Kristian Jensen kan nemt blive taberen her, fordi han på den ene side er udfordret af udlændingestrammeren Inger Støjberg og på den anden side af Jens Rohde, der vil udfordre Venstres næstformand på emner som liberalisme og frihed.

»Det er grotesk, at vi lovgiver med tilbagevirkende kraft. Nu siger man, at hvis du bor i et bestemt område, så skal dine børn i daginstitution, når de er fyldt et år, men hvis du bor i Gentofte, så skal pengene helst følge barnet,« siger Jens Rohde og kan ikke lade være med at bryde ud i latter over, hvor grotesk han synes, det er.

Han henviser til en aftale mandag mellem regeringen, S og DF, der tvinger børn fra udsatte områder i vuggestue 25 timer om ugen.

»Det er grotesk at uddele frihed i portioner. En udlænding kan blive straffet, hvis hans barn begår kriminalitet. Det er jo vanvittigt. Man skulle tro, det var Nordkorea. Da vi var unge liberale, var det sådan noget, vi gik ind i politik for at bekæmpe,« siger Jens Rohde.

Tror du, du kan snuppe nogle Venstre-vælgere på den dagsorden?

»Der er ikke noget galt med Kristian Jensens liberale værdier. Problemet er, at han gør det stik modsatte, fordi han sidder i den regering, han gør. Han må måles på sine holdninger, og jeg vil udfordre ham på, om vi kan regne med, hvad han siger.«

»Det værste er særlovgivninger for forskellige grupper i befolkningen. Man taler kritisk om institutioner og gøder jorden for, at man bagefter kan indskrænke deres rettigheder. Det vil jeg gerne udfordre Kristian Jensen på,« siger Jens Rohde.

48-årige Jens Rohde blev valgt til Europa-Parlamentet for Venstre i 2009, men forlod i december 2015 Venstre i protest mod partiets restriktive asyl- og udlændingepolitik og blev medlem af De Radikale. I Vestjyllands Storkreds konkurrerer han internt i De Radikale med Andreas Steenberg, der sidder i Folketinget, og det er usandsynligt, at kredsen giver to mandater.

Jens Rohde kender Kristian Jensen godt fra samarbejdet i Venstre, så han ved, hvilke flanker, der er nemme at beskyde, hvis han skal trække nogle vælgere over midten fra Venstre til De Radikale.

Og en anden dagsorden, han vil udfordre Venstres næstformand på, er det kommunale selvstyre.

»Jeg vil have frisat kommunerne. Vi skal have det lokale selvstyre tilbage.Jeg har selv oplevet som viceborgmester i Viborg, at hvis vi vil øge servicen overfor borgerne, så bliver vi økonomisk straffet. Hvis vi f.eks. vil restaurere en skole, der er fuld af asbest, så bliver vi straffet af Kristian Jensens anlægsloft. Det smadrer det lokale selvstyre,« siger Jens Rohde.

Andre ting, han vil satse på i sin valgkamp, er børns rettigheder, grøn omstilling og en aktivistisk EU-politik.

Det er ikke lykkedes BT at få en kommentar fra Kristian Jensen