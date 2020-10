Efter det radikale drama onsdag, der endte med Morten Østergaards afgang som partileder, har der svirret rygter om, at Jens Rohde kraftigt overvejer at forlade partiet.

Men det afviser han over for B.T.

Dem, der mener, at han er på vej væk fra De Radikale, har »tabt småkagerne«, skriver han i en sms.

»Så let slipper de ikke af med mig,« skriver Jens Rohde.

Jens Rohde, der har en fortid i Venstre, var en af de fire Radikale medlemmer, som stemte på Martin Lidegaard, i onsdagens kampvalg mod Sofie Carsten Nielsen, som trak sig sejrigt ud med stemmerne 12-4.

Efterføglende valgte Jens Rohde at forlade det næsten syv timer lange gruppemøde ad bagvejen - uden om den ventende presse.

I mens mødte størstedelen af den Radikale gruppe med Sofie Carsten Nielsen i spidsen pressen kort tid efter at Morten Østergaard måtte trække sig som partileder.

Torsdag formiddag deltog en tydelig berørt Jens Rohde i radioprogrammet 'Tal til mig' med Iben Maria Zeuthen. Et program, som egentlig handler om tro. Men værten kunne alligevel ikke undgå at spørge ind til onsdagens radikale drama.

»Det er ikke mig, der skal sidde her og være ked af det, men det er jeg sgu. Alle har tabt på det her. Jeg har selv været en spiller i det, fordi jeg har forlangt nogle principielle svar. Men det, der står tilbage, er, at alle har tabt,« lød det fra Jens Rohde, inden han brød sammen og måtte holde en pause.