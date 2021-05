Regeringen vil ikke under nogen omstændigheder komme med en garanti for, hvornår danskerne kan slippe for at anvende mundbind eller bruge coronapas. Det siger Socialdemokraternes sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, til B.T.

B.T. har talt med flere sundhedsordførere i oppositionen, som netop vil have sådan en garanti.

Jan Pravsgaard Christensen, professor i infektionsimmunologi ved Københavns Universitet, mener også, at regeringen kan opstille nogle forudsætninger, som skal være opfyldt, for så til gengæld at love, at danskerne ikke behøver anvende coronapas eller mundbind længere. Det vender vi i øvrigt tilbage til.

Men alligevel vil Rasmus Horn Langhoff – på regeringens vegne – ikke give garantier.

Jamen, det håber jeg ved gud ikke, vi skal Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører for S, om vi skal bruge mundbind om 50 år

»Det vil ikke være en god idé at give en garanti for, hvornår vi kan holde op med at bruge mundbind og coronapas. Vi ved ikke, om vi kan leve op til det,« siger Rasmus Horn Langhoff.

Hvorfor kan man ikke fastsætte et tidspunkt eller opstille nogle rammer for, hvornår man så kan sige, at nu dropper vi mundbind og coronapas?

»Fordi det vil være uklogt at udelukke nogle redskaber, som vi kan tage i brug, hvis der sker noget uventet. Vi lukker for nogle handlemåder, som vi kan bruge, hvis der sker noget uforudset.«

Men hvorfor kan man ikke opstille et scenario – for eksempel når halvdelen af befolkningen er vaccineret, og vi har et incidenstal på 0,9 – så dropper vi det? Så kan man tage det i brug igen, hvis det går den gale vej?

Rasmus Horn Langhoff (S) forklarer, at der er for mange ubekendte i pandemien til at han kan give garantier for hvornår mundbind og coronapas forsvinder. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Rasmus Horn Langhoff (S) forklarer, at der er for mange ubekendte i pandemien til at han kan give garantier for hvornår mundbind og coronapas forsvinder. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jamen, der vil givetvis være nogle faktorer eller forhold, hvor man kan melde mere klart ud, eller når vi nærmer os en normalisering. Men der er for mange ubekendte faktorer. Der er meget, der er uforudsigeligt. Derfor skal man holde sig fra garantier.«

Hvad kan være det ubekendte, for eksempel?

»I dag slås vi for eksempel mod den britiske mutation, som er mere smitsom, og som giver flere indlagte. Der er dybest set mange ting, som vi ikke ved. Min fantasi rækker ikke lige til, hvad det kan være, men der er meget få ting i tilværelsen, som man kan garantere.«

Lad mig sætte det lidt på spidsen. Skal vi bruge mundbind og coronapas om 50 år?

Dronningen kan ikke vide sig sikker på, at hun ikke skal bruge mundbind, når hun fylder 131 år. Regeringen vil ikke give garantier for, hvornår mundbind og coronapas forsvinder. Foto: Emil Helms Vis mere Dronningen kan ikke vide sig sikker på, at hun ikke skal bruge mundbind, når hun fylder 131 år. Regeringen vil ikke give garantier for, hvornår mundbind og coronapas forsvinder. Foto: Emil Helms

»Jamen, det håber jeg ved gud ikke, vi skal.«

Kan du garantere, at vi ikke skal bruge det om 50 år?

»Nej, det kan jeg ikke. Men jeg håber det ikke. Du kan spørge mig om hundrede forskellige ting, og sagen er, at det er svært at garantere noget som helst,« siger Rasmus Horn Langhoff.

Men regeringen kan godt give en garanti, mener Jan Pravsgaard Christensen, professor i infektionsimmunologi ved Københavns Universitet.

»Jeg oplever simpelthen ikke, at det er et indgreb i min personlige frihed, at jeg skal anvende mundbind i dagligdagen, hvis det kan beskytte svage borgere,« sagde Mette Frederiksen for nylig efter en debat i Folketinget. Det oplever andre til gengæld. Foto: Henning Bagger Vis mere »Jeg oplever simpelthen ikke, at det er et indgreb i min personlige frihed, at jeg skal anvende mundbind i dagligdagen, hvis det kan beskytte svage borgere,« sagde Mette Frederiksen for nylig efter en debat i Folketinget. Det oplever andre til gengæld. Foto: Henning Bagger

»Det kunne for eksempel være, når 50 procent af befolkningen er vaccineret, og incidenstallet er under 1. Så vurderer jeg, at det kunne være forsvarligt,« siger Jan Pravsgaard Christensen og fortsætter:

»Det kunne også være en gulerod til danskerne, så de kunne blive ved med at stramme ballerne og arbejde sig hen mod et fælles mål.«

Jan Pravsgaard Christensen forklarer, at hvis det pludselig går den gale vej med smitten, hvis vaccinerne ikke fungerer så godt som håbet, eller hvis der kommer nye mutationer, så kan man trække i den anden retning.

For eksempel ved lokale nedlukninger eller genindførelse af restriktioner.

(ARKIV) Mundbind fotograferet i Ringsted, søndag den 25. oktober 2020.. Tidsskrifter har afvist at bringe det, men nu lægger danske forskere selv studie om mundbinds effekt mod corona frem. Der er dog ikke en entydig konklusion. Det skriver Ritzau, onsdag den 18. november 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) Mundbind fotograferet i Ringsted, søndag den 25. oktober 2020.. Tidsskrifter har afvist at bringe det, men nu lægger danske forskere selv studie om mundbinds effekt mod corona frem. Der er dog ikke en entydig konklusion. Det skriver Ritzau, onsdag den 18. november 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Men regeringen vil fortsat ikke garantere et tidspunkt eller nogen forudsætninger, hvor mundbind og coronapas kan droppes, selv under forudsætningen af, at de ting kan genindføres, hvis det går den gale vej.

»Hvad så hvis vi har en stigning i næste uge? Så skal vi til at rende zigzag-kurs. Det gavner ikke håndteringen,« siger Rasmus Horn Langhoff.

Sidste år sagde I, at vi skulle lukke ned for at beskytte vores gamle og svagelige. Men de er jo vaccineret nu. Er jeres holdning ændret til, at regeringen bare ikke vil have, at vi får corona?

»Vi står i en helt anden og meget bedre situation sammenlignet med sidste år. Det ultimative skrækscenarie er væk, men jeg ønsker ikke for mig selv eller andre raske personer at få corona. Jeg ville ikke være bange for at dø, men jeg vil ikke risikere de følgevirkninger, som man kan få. Det er ikke for sjov,« siger Rasmus Horn Langhoff.

Bør regeringen give et præcist tidspunkt eller en klar præmis for, hvornår danskerne endegyldigt kan slippe for at bruge mundbind og coronapas?

Hverken Venstre eller Konservative forstår, hvorfor regeringen ikke kan give danskerne en garanti for, hvornår mundbind og coronapas forsvinder fra deres liv.

»Den garanti skal regeringen komme med. Så kunne vi se en ende på det mareridt. Man kunne – bare for eksempel – sige, at det kunne være, når alle danskerne er blevet vaccinerede,« siger Martin Geertsen, Venstres sundhedsordfører.

Konservative bakker op.

»Sådan en garanti ville give optimisme og få folk til at fortsætte med at anstrenge sig for komme af med restriktionerne,« siger De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen.