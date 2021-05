»Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg vågnede op til nyheden, og jeg var faktisk ved at tro, at det var en drøm. Jeg er virkelig i chok.«

Kun en træbevoksning skiller Ida Tang og hendes mands smukke istandsatte ejendom Gulstavvej 9 fra Holmegaard - den tidligere kaserne, som fra næste forår skal være Danmarks nye udrejsecenter for kriminelle udlændinge, der er blevet udvist af Danmark.

Ida Tang og hendes mand valgte for fem år siden at sælge deres bolig i Svendborg for at flytte permanent til sydspidsen af Langeland, hvor de nyder livet i fulde drag.

Men trods omgivet af bløde bakker, frisk-grønne bøgetræer, bølgende gule rapsmarker, vilde heste og åben himmel er idyllen spoleret, efter udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) onsdag morgen løftede sløret for, at Holmegaard snart skal være hjemsted for 130 kriminelle udlændinge.

Vi skal leve i det her dag og nat. Vi skal gå og være utrygge. For det er, hvad jeg vil være. Jeg vil bestemt føle mig utryg. Jeg er nervøs for mig selv. For alt det jeg elsker her. For jeg føler ikke, jeg kan være i det. Jeg er dybt ulykkelig og ked af det Ida Tang

»Vi nyder hver eneste dag her. Og vi havde håbet på også fremadrettet at kunne gøre det. Men fra i dag ser det ikke sådan ud. Det er vores pensionisttilværelse, der skulle være her. Men bliver det her udrejsecenter en realitet, så bor vi ikke her mere,« siger hun.

»Det er jo en hel ny situation. Jeg har ikke nået at tænke det hele igennem, men jeg kan ikke se andet, end at det vil blive meget utrygt. Utrygt for alle, som bor her. Og vi er tættest på af alle. Det har været en katastrofedag. En forfærdelig dag,« siger Ida Tang, som bærer følelserne helt uden på tøjet.

»Vi skal leve i det her dag og nat. Vi skal gå og være utrygge. For det er, hvad jeg vil være. Jeg vil bestemt føle mig utryg. Jeg er nervøs for mig selv. For alt det jeg elsker her. For jeg føler ikke, jeg kan være i det. Jeg er dybt ulykkelig og ked af det,« siger hun.

På trods af at Ida Tang - og alle andre lokale - er rystet og chokeret, understreger hun, at regeringens beslutning om at etablere et udrejsecenter på Holmegaard ikke skal gå igennem uden modstand. Tværtimod.

»Vi nyder hver eneste dag her. Og vi havde håbet på også fremadrettet at kunne gøre det. Men fra i dag ser det ikke sådan ud. Det er vores pensionisttilværelse, der skulle være her. Men bliver det her udrejsecenter en realitet, så bor vi ikke her mere,« siger Ida Tang.Bag hende træerne, som er det eneste, der adskiller hendes og hendes mands ejendom fra Holmgaard. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere »Vi nyder hver eneste dag her. Og vi havde håbet på også fremadrettet at kunne gøre det. Men fra i dag ser det ikke sådan ud. Det er vores pensionisttilværelse, der skulle være her. Men bliver det her udrejsecenter en realitet, så bor vi ikke her mere,« siger Ida Tang.Bag hende træerne, som er det eneste, der adskiller hendes og hendes mands ejendom fra Holmgaard. Foto: Jens Anton Havskov

»Vi lader os ikke uden videre bare feje af. Staten har godt nok købt Holmegaard, men vi giver ikke op så let. Når ministeren kommer her i morgen (torsdag, red.), vil vi åbne døren for ham, så vi kan få ham fortalt, hvad han egentlig har gjort ved os med den her beslutning. Hvad han gør ved befolkningen her omkring og mod hele øen som sådan. Det er jo dybt godnat,« siger Ida Tang.

Hun siger videre:

»Jeg har sådan set ikke noget imod mennesker, som har siddet i fængsel. Men det her er et klientel, som ikke er helt almindeligt. De her mennesker er blevet udvist af Danmark og skal jo bare ikke være her. Jeg synes, de skal hjem, hvor de hører til. Og kan de ikke det, så må de jo være et sted, hvor de ikke generer nogen.«