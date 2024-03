Av av av.

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet står til det dårligste resultat i 109 år, ifølge en ny meningsmåling fra analyseinstituttet Verian foretaget for Berlingske.

Det betyder, at Socialdemokratiet kun vil få 20 procent af danskernes kryds, og dermed ville partiet miste hele 14 mandater, hvis der var valg i dag.

Samtidig får regeringen blot opbakning fra 35,3 procent af vælgerne, mod de 50,1 ved valget i 2022.

B.T. politiske kommentator, Joachim B. Olsen, ser flere grunde til den stenhårde vælgerlussing.

»Jeg tror, at det er flere ting, som er på spil. Blandt andet, at ideen henover midten har været en dårlig idé ifølge vælgerne.«

»At man mente, at man kunne løse de strukturelle problemer i Danmark, på en måde, som man ikke har set før. Det har vist sig ikke at lykkedes i vælgernes øjne.«

Ifølge Joachim B. Olsen, så slog regeringen sig op på, at de skulle kunne noget, som ingen andre tidligere kunne.

Men det har ikke været tilfældet.

Og det har vist sig at ligne en slingrekurs fra Mette Frederiksen og resten af Socialdemokratiet.

»Mette F. blev rød statsminister i 2019, hvor hun slog sig op på, at der skulle være et reformstop. Man skulle simpelthen tænke nyt.«

»Så blev det SVM-regeringen og nu det lige pludselig det vigtigste, at man er klar med reformer. Mange ser det derfor som en slingrekurs, og at det virker utroværdigt. Derfor er der nogle røde vælger, som er skuffet over midterregeringen og har søgt andre steder hen, ligeledes har Venstre-vælgere søgt andetsteds.«

Blandt andet er SF gået fra 8,3 % ved valget til at nu stå til 14,4 % af stemmerne.

Liberal Alliance står til 13,2 % mod deres 7,9 fra valget i 2022.

»Venstre er derimod i en decideret krise.«

»Det er det parti i regeringen, som er i største krise. De har tabt så meget af at være sammen med Socialdemokratiet. Og nu er de nødt til at blive i regeringen, de kan ikke bakke ud. De skal blive til den bitre ende.«

Selvom det står skidt til for både S og de resterende regeringspartier, så bliver det dog ikke dødsstødet og dermed et valg.

»Jeg tror ikke de kollapser. Regeringen er ikke voldsomt presset på det punkt, også selvom de har mistet deres flertal. I stedet er de i en normal situation nu, hvor de skal hente et flertal.«

Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, skriver blandt andet til Berlingske, at der kun er gået lidt over et år af valgperioden, »så vi har stadig tid til at skabe resultater for danskerne«.

Og den del er Joachim B. Olsen enig i. For selvom de står til en lussing, så kan meget ske i politik.

»Socialdemokratiet har altid haft en tro på, at de kan hente meget af det tabte, næste gang, at der er valgkamp.«

»Det har de gjort før. S er mere modstandsdygtige overfor at gå tilbage i meningsmålinger, hvor de så henter det i valgkampen. De skal nok komme tilbage.«

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen her eller hvor du ellers plejer at lytte til podcast: