Rasmus Jarlov er sygemeldt fra Folketinget, men aktiv debattør på sociale medier. Andre politikere under sig.

De Konservatives Rasmus Jarlov er sygemeldt fra sit arbejde i Folketinget, men alligevel er han yderst aktiv som debattør på det sociale medie X.

Det får flere andre folketingspolitikere til at undre sig højlydt i Politiken, for det kan underminere befolkningens tillid til politikerne, lyder det.

Socialdemokraternes Bjarne Laustsen, der er formand for beskæftigelsesudvalget, understreger, at det kan være et hårdt job at være politiker. Og at det naturligvis er tilladt at være syg.

- Men så mener jeg også, at det er rimeligt at sige - for ikke at skabe tvivl om, hvorvidt man rent faktisk er syg - at man så skruer ned for de sociale medier i den periode, fordi det er det, der kræves af andre, siger Bjarne Laustsen, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og formand for beskæftigelsesudvalget til Politiken.

Han påpeger, at almindelige borgere har fået problemer med det offentlige, hvis de har været aktive på sociale medier under en sygemelding.

Rasmus Jarlovs eksempel kan derfor risikere at skabe politikerlede, lyder det.

Alene i februar har Rasmus Jarlov skrevet over 100 opslag eller beskeder på X, optæller Politiken. Det drejer sig blandt andet om neonazisme i Ukraine, Novo Nordisk, kørselstjenesten Uber og dansk økonomi.

Det bliver også bemærket, at Rasmus Jarlov var taget ind på Christiansborg for at overvære tronskiftet.

Henrik Frandsen fra Moderaterne siger til Politiken, at han ikke selv ville være mødt op på Christiansborg, hvis han var sygemeldt.

Også Karsten Hønge fra SF mener, at Rasmus Jarlov "leger med ilden".

De Konservative eller Rasmus Jarlov selv har ikke givet en officiel begrundelse for sygemeldingen.

Men til Politiken fortæller gruppeformand Mona Juul, at hun er "en lille smule rystet over", at andre folketingsmedlemmer vil kritisere en syg kollega.

- Rasmus Jarlov er sygemeldt, og han har afleveret en lægeerklæring, nøjagtig som reglerne foreskriver. Længere er den egentlig ikke.

Selv har Rasmus Jarlov på det sociale medie X, tidligere Twitter, løbende langet ud efter brugere, der har spurgt ind til hans aktivitet under sygemeldingen.

- Er du speciallæge i almen medicin og i stand til at tilsidesætte min egen læges sygeerklæring med en hurtig fjerndiagnose, der lige kan fortælle mig bedre, hvad jeg kan foretage mig, uden at kende noget til sygdomme.

Rasmus Jarlov har ikke svaret på Ritzaus henvendelser, men lørdag har han skrevet en længere forklaring på X.

Her understreger han, at han er syg, og at han skal have evalueret undersøgelser med sin læge på mandag.

Han vil stadig holde årsagen privat.

- Tror desværre det trækker lidt yderligere ud. Jeg kommer tilbage, så snart jeg overhovedet kan, for jeg synes ikke, det er morsomt at være hjemmegående i månedsvis, kan jeg betro jer, skriver han.

Angående sin aktivitet på sociale medier skriver Rasmus Jarlov, at det ikke strider med nogle regler.

Besøget på Christiansborg er den eneste sammenkomst, han har deltaget i siden juleaften.

/ritzau/