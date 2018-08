250.000 virksomheder betaler årligt 100 millioner kroner for erhvervsaffald. Halvdelen går til administration.

København. Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) foreslår at fjerne et affaldsgebyr, der betales af alle virksomheder, uanset om de producerer affald eller ej. Målet er at give virksomhederne mere tid og spare administration.

- Det er en af de mest tåbelige ordninger, som alle små virksomheder er trætte af, siger ministeren.

- Det har ikke nogen betydning for, hvor meget affald virksomhederne producerer. For det er samme beløb, uanset om man har meget affald eller ej. Så det er rent bureaukrati.

Regeringens forslag går ud på helt at fjerne gebyret, der betales af anslået 250.000 virksomheder, og så muligvis indføre en art brugerbetaling for de virksomheder, der producerer meget affald.

Gebyret indbringer hvert år 100 millioner kroner. Men ifølge Erhvervsministeriet går halvdelen til administration. Blandt andet fordi virksomhederne kan søge om at blive fritaget for gebyret.

Det er kommunerne, der indkræver gebyret. En undersøgelse fra Dansk Byggeri viser, at dets størrelse varierer meget i de forskellige kommuner. I ti kommuner er det nul kroner.

Mens to kommuner indkræver over 750 kroner årligt. Ifølge Dansk Byggeri er gebyret til stor irritation.

- Det er umuligt at forklare de virksomheder, der slet ikke bruger de kommunale affaldspladser, hvorfor de skal betale for det, siger erhvervspolitisk direktør Torben Liborius i en pressemeddelelse.

Regeringen har planer om at lette erhvervslivets byrder for i alt fire milliarder kroner. Det skal ikke forstås som konkrete skatte- og afgiftslettelser for fire milliarder.

Regeringen medregner også det antal timer, virksomhederne vurderes at spare, når regler fjernes. I det regnskab har regeringen ifølge dagbladet Børsen lettet byrder for 1,3 milliarder kroner.

Rasmus Jarlov oplyser, at han har en lang liste af idéer til regler, der bør afskaffes, så regnestykket kan nå op på fire milliarder.

- Det næste halve år sætter vi turbo på at får forenklet regler ude i virksomhederne. Vi har indhentet rigtig mange idéer de seneste år fra virksomhederne til tåbelige regler, der kan afskaffes, siger han.

Hvis affaldsgebyret skal fjernes, kræver det, at ministeren kan samle flertal i Folketinget. Forslaget er en del af regeringens finanslovsudspil, der offentliggøres torsdag.

