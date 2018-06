Rasmus Jarlov (K) har torsdag overtaget posten som erhvervsminister fra partifællen Brian Mikkelsen.

København. Danmarks nye erhvervsminister, Rasmus Jarlov (K), vil følge i sin forgængers fodspor og fortsætte det arbejde, han har startet.

Det siger han torsdag, hvor han officielt har fået overdraget ministeriet fra den nu tidligere erhvervsminister, Brian Mikkelsen.

- Vi skal fortsætte det arbejde, som Brian (Mikkelsen, red.) har ført med at holde antallet af ordninger, tilskud og fradrag nede. Så bliver det simpelt og let for virksomhederne, siger han.

Han peger på, at han ikke haft tid til at planlægge, hvilke områder han først vil kaste sig over som minister.

Udnævnelsen kom således, mens han var i USA som følge af sit nu tidligere hverv som formand for Folketingets forsvarsudvalg. Han var derfor først på dansk jord torsdag morgen.

- Men jeg ved, at der ligger vigtige sager og venter på mig, og så skal vi i gang med den simplificeringsdagsorden, som jeg rigtig gerne vil løse, så det bliver nemt at drive virksomhed i Danmark, siger Jarlov, der første gang stiftede bekendtskab med Folketinget i 2010.

Jarlov har tidligere været ude med riven efter regeringen - blandt andet kulturminister Mette Bocks (LA) beslutning om at tage til Rusland for at se det danske landshold spille under VM. Det er dog slut nu, siger han.

- Nu kommer jeg ikke til at gå imod regeringen, for nu er jeg en del af regeringen. Der er selvfølgelig forskel på at være ordfører for Konservative og være regeringens repræsentant for erhvervsområdet, siger Jarlov.

Brian Mikkelsen trak sig onsdag som minister for at blive administrerende direktør i brancheorganisationen Dansk Erhverv.

Den nu tidligere minister, der har siddet i Folketinget siden 1994, har i sin periode som erhvervsminister ifølge ministeriets departementschef været "målfarlig" på grund af de mange initiativer, han har fået gennemført.

Mikkelsen peger således også på, at det ikke er mere at komme efter for ham i erhvervsministeriet, som han har været minister for to gange.

- Vi har gennemført måske 100 initiativer, og det er jeg glad for. Nu har jeg løst de opgaver, jeg skulle løse, og jeg har aftjent min politiske værnepligt, siger han.

/ritzau/