Der er brugt flere millioner kroner på at undersøge embedsmændenes ansvar i minkskandalen, men alle de embedsmænd, der risikerede sanktioner, arbejder stadig i det offentlige.

Det er ikke i orden, mener Konservatives retsordfører, Rasmus Jarlov.

»Hvis det var mig, der sad i spidsen for den danske stat, så ville de ikke få lov at fortsætte,« siger han i Frihedsbrevets morgenprogram, En Uafhængig Morgen.

Rasmus Jarlov forklarer videre, at embedsmændene i hans optik ikke har været deres opgave voksen.

»Det må være en af de fornemmeste pligter som embedsmænd at forhindre, at staten begår ulovligheder over for borgerne. Og når man ikke har formået det, så synes jeg ikke, at man har løftet sin opgave særlig godt,« siger retsordføreren i interviewet, hvor han også kritiserer embedsmændenes høje lønninger og dere »kæmpestore bonusser.«

B.T. har forsøgt at få et interview med Rasmus Jarlov, men han er ikke vendt tilbage på henvendelserne.

Den seneste embedsmand, som er vendt tilbage på arbejde, er rigspolitichef Thorkild Fogde.

Han blev hjemsendt i forbindelse med minkskandalen. Det skete på baggrund af en anbefaling udarbejdet af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

En forhørsledelse bestående af tidligere præsident i højesteret Thomas Rørdam og to landsdommere fandt i februar, at Fogde ikke havde begået en tjenesteforseelse i forbindelse med aflivningen af alle mink i Danmark.

Minkkommission fandt ellers i sin beretning, at Thorkild Fogde skulle have reageret med det samme, han fandt ud af, at der ikke var hjemmel til at aflivningen af minkbestanden.

Hele ti embedsmænd havde begået tjenesteforseelser ifølge Minkkommissionens beretning, men kun to blev hjemsendt. Thorkild Fogde og Miljøministeriets departementschef, Henrik Studsgaard.

Studsgaard slap for et tjenstligt forhør, fordi han skiftede job til en direktørstilling i Esbjerg Kommune.