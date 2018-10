Dansk Folkeparti og Enhedslisten ser gerne forbud for at komme hvidvask og andet til livs. Minister afviser.

København. Regeringen har ingen planer om at forbyde 1000-kronesedlen, som er den højeste seddel i Danmark.

Det siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) på et samråd om hvidvask via valutavekslingsvirksomheder. Forslaget skal dæmme op for hvidvask og narkokriminalitet, men det vil ikke være effektivt, lyder svaret.

- Regeringen vil ikke tage det skridt, hvor vi får det kontantløse samfund. Grænsen ligger rigtigt, hvor den gør nu.

- 1000-kronesedler er et almindeligt betalingsmiddel. Meget mere almindeligt end 500-eurosedler er.

- Vi har forbudt anvendelse af 500-eurosedler, men har ikke planer om at gå længere ned, siger erhvervsministeren.

Han er indkaldt for at give en status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valutavekslingsvirksomheder, som blev indført i juni 2017. Samrådet er blevet udskudt flere gange.

Ministeren fremhæver, at Nationalbanken siger, at det ikke vil være effektivt at forbyde 1000-kronesedler for at komme kriminalitet til livs.

- Det er en størrelse, hvor det er berettiget, at vi har betalingsmidler i kontanter af den størrelse. Så vidt jeg er bekendt, er det heller ikke ret højt i forhold til, hvad andre lande har, siger erhvervsministeren.

TV2 bragte i maj en udsendelse, hvori vekselkontorer sammenkædes med hvidvask og kriminalitet.

Det fremgår af programmet, at Nordea, trods politiets advarsler, leverede over én milliard kroner til kriminelle vekselbureauer, hvoraf langt det meste blev leveret i form af 500-eurosedler.

Siden har et bredt flertal i Folketinget for nylig indført et forbud mod anvendelse af 500-eurosedler i Danmark.

Den Europæiske Centralbank, ECB, har desuden stoppet produktionen af 500-eurosedler med udgangen af 2018.

Dansk Folkeparti vil gerne gå skridtet videre og forbyde 200-eurosedlen, mens Enhedslisten gerne vil forbyde den samt 1000-kronesedlen, men det afviser ministeren.

/ritzau/