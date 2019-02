Der er fuld tillid til ledelsen i Finanstilsynet, som kan vente at få "betydeligt" flere penge fremover.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) lover "betydeligt" flere penge til Finanstilsynet efter hvidvaskskandalen.

Det siger den ellers ordknappe minister efter et møde med forligskredsen, der vil stramme reglerne op.

Han vil dog ikke uddybe yderligere, hvad der præcist er på forhandlingsbordet, ud over at han har tiltro til bestyrelsen i Finanstilsynet, som Socialdemokratiet har forslået at fyre.

- Jeg har tillid til bestyrelsen, for ellers ville den ikke sidde der. Vi vil ikke få et bedre tilsyn af at sende det ud i totalt kaos ved at fjerne ledelsen.

- Ledelsen i Finanstilsynet sad der ikke dengang sagen kørte på sit højeste. Derfor ikke rimeligt, at den skal bøde for det, der foregik dengang, siger ministeren.

Socialdemokratiet har ellers talt for at starte på en frisk, men det er erhvervsministeren, der står for den del, understreger han selv.

På forhandlingsbordet er der desuden bedre beskyttelse af whistleblowere, bedre adgang til banker for Finanstilsynet, strafansvar for forkerte oplysninger, skærpet ansvar for ledelser i banker, forældelsesfrister og en anden struktur på tilsynet.

