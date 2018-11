Ordførere kritiserer Erhvervsministeriet for at have givet Folketingets Finansudvalg forkerte oplysninger.

En af begrundelserne for, at regeringen valgte at støtte e-sportsarrangementet Blast Pro Series i København med to millioner kroner var, at det skulle medvirke til at skaffe it-arbejdskraft til Danmark.

Og ifølge en redegørelse, som Erhvervsministeriet afleverede til Finansudvalget i sidste uge blev der faktisk ansat 31 udenlandske medarbejdere i danske IT-virksomheder som følge af turneringen.

Men Jyllands-Posten fortæller torsdag, at det slet ikke kan dokumenteres.

Copenhagen Capacity, der stod for rekrutteringskampagnen, afviser over for avisen, at man specifikt kan henføre de 31 nyansættelser til Blast Pro Series.

Det får både Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis finansordførere til at reagere.

- Jeg føler mig bestemt vildledt. Men kan diskutere en masse ting ved den her sag, men jeg kan ikke forstå, hvordan man ikke tager sit ansvar mere alvorligt, når man svarer et Finansudvalg, der faktisk er en smule irriteret i forvejen siger René Christensen fra Dansk Folkeparti.

Benny Engelbrecht fortæller til avisen, at man vil have erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) til at forklare sig for udvalget.

Og at dømme efter Jarlovs udtalelser til Jyllands-Posten bliver der tale om en uforbeholden undskyldning.

- Det var de svar, jeg fik fra mine embedsmænd. Det har vist sig ikke at være helt korrekt, og det synes jeg selvfølgelig er utroligt ærgerligt, for vi skal selvfølgelig give 100 procent præcise svar til Folketinget, siger han.

Balladen om støtten til Blast Pro Series udspringer af, at den forhenværende erhvervsminister, Brian Mikkelsen (K), tidligere i år bad Finansudvalget om støtte til Rfrsh, der står bag Blast Pro Series.

Det skete på et tidspunkt, hvor uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) ejede en andel af firmaet - en oplysning, som udvalget ikke blev gjort bekendt med.

Rfrsh ejer blandt andet verdens bedste Counter Strike-hold, Astralis, og er værdisat til mere end 100 millioner kroner.

Virksomheden afholder i weekenden den anden udgave af Counter Strike-turneringen Blast Pro Series i Royal Arena i København. De 12.000 billetter er udsolgt på forhånd.

Tidligere i år har der været afholdt Blast Pro Series i Istanbul, og i december afvikles en turnering i Lissabon. Næste år følger turneringer i blandt andet São Paulo, Miami og Madrid.

/ritzau/