Den konservative finansordfører, Rasmus Jarlov, beskylder direkte regeringen for at forsøge at få den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen fængslet på en falsk anklage.

Dermed beskylder Jarlov regeringen for kriminelle handlinger, vurderer en professor i forvaltningsret.

»Regeringen har forsøgt at smide en ledende oppositionspolitiker i fængsel på en falsk anklage og varetægtsfængslet og tilsyneladende bagvasket lederen af efterretningstjenesten, efter al viden at dømme fordi han var upopulær hos Statsministeriets departementschef,« skriver Jarlov på det sociale medie X.

I et interview med B.T. siger Jarlov også ja til, at han mener, det er statsminister Mette Frederiksen og departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen, som har forsøgt at få Claus Hjort Frederiksen fængslet på en falsk anklage.

»Hvis vi nu forestillede os, at statsministeren rent faktisk havde misbrugt sit embede med den hensigt at forsøge at få fængslet en anden politiker på baggrund af falske anklager, så ville det være et brud på ministeransvarlighedsloven ,« siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

»For Barbara Bertelsen vil det være en overtrædelse af straffelovens paragraf 155 og 157. I begge tilfælde er strafferammen mellem en bøde og op til to års fængsel. I dette tilfælde vil jeg vurdere, at vi ville være i den grove ende,« siger han.

Jarlov står ved sit tweet.

Rasmus Jarlov, du skriver, at regeringen har forsøgt at smide en ledende oppositionspolitiker i fængsel på en falsk anklage. Har du dokumentation for det?

»Anklagen er blevet underkendt af Højesteret, som mener, at der ikke er lækket hemmeligheder. Der er derfor ikke hold i anklagen og dermed er det en falsk anklage,« siger Rasmus Jarlov.

Regeringen forsøgte at fængsle Claus Hjort Frederiksen på en falsk anklage, mener Rasmus Jarlov. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Men det er jo ikke det samme som, at regeringen har forsøgt at smide en ledende oppositionspolitiker i fængsel på en falsk anklage. Er det?

»Det er en anklage, der ikke holder vand. Det er i mine øjne en falsk anklage, når man forsøger at få Claus Hjort Frederiksen fængslet. «

Der bliver jo droppet anklager hver evig eneste dag i det danske retsvæsen. Det er jo ikke det samme som, at de er falske. Det er jo heller ikke det samme, som at der ikke er sket en forbrydelse. Det er heller ikke det samme som, at der har været onde hensigter. Altså, mener du reelt, at regeringen – og jeg tænker nok, det er Mette Frederiksen og måske Barbara Bertelsen, du tænker på – har forsøgt at smide Claus Hjort Frederiksen i fængsel på en falsk anklage? Mener du det?

»Ja«

Er det i så tilfælde ikke en meget alvorlig strafferetlig overtrædelse fra deres side?



»Jeg er ikke jurist, så jeg kan ikke sige, hvilken jura der er i forhold til, hvordan man kan komme efter regeringen for det,« siger Rasmus Jarlov og fortsætter:

»Men det er moralsk meget forkert, at man forsøger at smide en oppositionspolitiker i fængsel, som man jo gør, når man kører en retssag mod ham og kommer med anklager, som der ikke er noget belæg for.«

Konservative Rasmus Jarlov beskylder statsministeren for at håndtere sagen om Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen på en kriminel måde. Foto: Issei Kato/Reuters/Ritzau Scanpix

Jeg er heller ikke jurist, men jeg vil godt lægge hånden på kogepladen og sige, at hvis man misbruger sit embede til at få sat sine politiske modstandere i fængsel ubegrundet, så vanker der en fængselsstraf. Skal man så indlede en efterforskning af Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen?

»Vi har jo desværre i Danmark den situation, at regeringen kan gøre fuldstændig, som den vil, så længe de har et flertal bag sig, og derfor forventer jeg heller ikke, at der kommer nogle konsekvenser af den her sag, men det burde der gøre.«

Men mener du, at de skal efterforskes og for en dommer? Det er jo en kriminel handling?

»Jeg har ikke sagt noget om, at det er kriminelt. Det er dig, der siger det.«

Nej, men det er det. Hvis du mener, at regeringen har forsøgt at smide en ledende oppositionspolitiker i fængsel på en falsk anklage, så er det er en anklage om kriminalitet.

Konservative Rasmus Jarlov anklager regeringen for at handle kriminelt. Han forklarer, at han blandt andet taler om Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det er din vurdering. Jeg siger, at regeringen har lavet en falsk anklage, for den anklage, der er kommet, er der ikke noget belæg for. Så er det i mine øjne en falsk anklage, og det er også ubestrideligt, at man har forsøgt at få en ledende oppositionspolitiker i fængsel. Er der mere, eller er det bare det samme igen?«

Men du kan ikke dokumentere det?



»Jeg har jo lige forklaret dig, hvorfor jeg har skrevet, som jeg har gjort, og det, mener jeg, er fuldstændig veldokumenteret. Det er fuldstændig veldokumenteret, at man har forsøgt at få Claus Hjort i fængsel. Det er fuldstændig veldokumenteret, at det er en anklage, som ikke holder vand. Har du flere spørgsmål?«

Ja, jeg har et til. Hvis nu man skrev et eller andet om dig, for eksempel at Jarlov stjæler en masse biler, uden at det var rigtigt. Må man også godt gøre det?

»Det, man tilsyneladende gerne må, er at sige, at Claus Hjort har lækket statshemmeligheder, trukket ham igennem en retssag i mange måneder, totalt sværtet ham og Lars Findsen til, uden at der har været belæg for det,« siger Rasmus Jarlov.

Christian Rabjerg Madsen kalder Jarlovs kommentarer for groteske Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hos Socialdemokratiet mener man, at Rasmus Jarlovs udtalelser er groteske.

»En ting er, at Rasmus Jarlov blamerer sig personligt ved at komme med sådan nogle forkerte og groteske påstande. Ham om det. Men det alvorlige er, at det har en meget negativ effekt på vores demokrati og debat, når man kommer med den slags påstande,« siger politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

Han forklarer, at regeringen dog sandsynligvis ikke vil forfølge en injuriesag, selvom Jarlov reelt beskylder regeringen for at have begået en kriminel handling.

»Det er nok svært at gøre andet end bare at påpege det. Jeg synes også, det er så grotesk, at det taler for sig selv,« siger Christian Rabjerg Madsen.