Det lå ikke lige i kortene, at Mette Frederiksens nærmeste og tætteste rådgiver ville sige sit job som landets næstmest magtfulde person op og omlægge karrieren tilbage til det private erhvervsliv.

»Det er meget overraskende,« siger politisk kommentator Jarl Cordua.

Han forklarer, at en meget stor del af den nuværende regerings succes kan tilskrives 44-årige Martin Rossen, selv om han slet ikke er politisk valgt.

»Han er deres chefstrateg, vil jeg sige. Han har været afgørende for strategien om, hvor Socialdemokratiet skulle ligge politisk, hvordan man skulle kommunikere, og hvordan man så skulle føre det ud i livet,« siger Jarl Cordua.

Finansminister Nicolai Wammen, statsminister Mette Frederiksen og stabschef Martin Rossen fotograferet sidste år lige inden de første regeringsseminarer. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Finansminister Nicolai Wammen, statsminister Mette Frederiksen og stabschef Martin Rossen fotograferet sidste år lige inden de første regeringsseminarer. Foto: Mads Claus Rasmussen

Martin Rossens job, som nogle kaldte for 'vicestatsministerposten', vakte en del postyr, da han tiltrådte. Rossen fik en ledende rolle i Statsministeriet og en plads i koordinationsudvalget og økonomiudvalget, to magtfulde udvalg, hvor der ellers normalt kun sidder ministre.

Dermed sad Rossen uformelt med beføjelser til at styre de politiske udmeldinger fra de andre socialdemokratiske ministre, så timingen og tilrettelæggelsen i den socialdemokratiske strategi blev udført optimalt. Reelt var han dermed en kæmpe magtfaktor. En magtfaktor, som har fungeret fremragende, vurderer Cordua.

»Socialdemokratiet skulle ligge mere til højre i udlændingedebatten og lidt mere til venstre på velfærdsområdet. Her har han været enormt dygtig til timingen af de udmeldinger, som partiet er kommet med,« siger Jarl Cordua.

Cordua påpeger, at partiet står historisk stærkt netop nu.

»Det er klart et tab for Socialdemokratiet. Partiet står historisk stærkt, og linjen er klarere, end den har været i årevis,« siger Cordua med henvisning til, at Socialdemokratiet får mere end 34 procent af den samlede opbakning i meningsmålingerne, og fortsætter:

»Derfor kan man heller ikke sige, at Rossen forlader en synkende skude. Tværtimod,« siger han.

Socialdemokratiet har kun haft regeringsmagten i et år. Nogle kunne sige, at han forlod kampen midt i første halvleg?

»Det synes jeg ville være urimeligt at sige. Mette Frederiksen står mega stærkt. Der er en klar linje for, hvor partiet skal hen i de næste par år. Derfor kan man sige, at når han nu vælger at gå, så er det et udmærket tidspunkt at gøre det på,« siger Jarl Cordua.

En kæmpeballon, der forestillede Martin Rossen, blev hejst i anledning af sæsonpremieren på "Den korte Radioavis" i 2019. Programmet var flittigt efter Rossen, grundet hans enorme magtbeføjelser, som han besad til trods for, at han ikke var demokratisk valgt. Foto: Asger Ladefoged Vis mere En kæmpeballon, der forestillede Martin Rossen, blev hejst i anledning af sæsonpremieren på "Den korte Radioavis" i 2019. Programmet var flittigt efter Rossen, grundet hans enorme magtbeføjelser, som han besad til trods for, at han ikke var demokratisk valgt. Foto: Asger Ladefoged

Martin Rossen skal være senior vice president i Danfoss, der ligger i Sønderjylland, hvor han selv kommer fra. Et krævende job, men sammenlignet med hans nuværende arbejde er arbejdspresset givetvis betydeligt lavere, og hans nuværende løn på 1,2 millioner kroner stiger sandsynligvis til noget, der minder om det dobbelte.

»Jeg kender ikke til hans beslutning, men Rossen har været politisk rådgiver i ni år. Måske er han mere nedslidt, end man lige skulle tro. Det er hårdt arbejde, og der er ikke meget tid til et privatliv, når man er færdig med at arbejde for Mette Frederiksen,« siger Jarl Cordua.

Enhver forælder har brug for at privatliv, hvor telefonen ikke ringer, og hvor man rent faktisk kan sætte krydser i kalenderen og vide, at man ikke skal arbejde. Sådan er det også for fraskilte Martin Rossen, der har sønnen Jonathan.

»Der er nok kommet et godt tilbud, hvor timetallet også går ned,« vurderer Jarl Cordua.

Rossen har haft en nærmest uhørt stor magt for en person, som ikke er demokratisk valgt. Spørgsmålet er, om der står en anden i kulissen til at overtage præcis det arbejde.

»Det er jeg ikke helt sikker på. Et bud kunne være statsministerens særlige rådgiver Martin Justesen, men det er ikke sikkert, at stillingen bliver ved at være så magtfuld. Linjen er lagt, og man kan godt bløde lidt op,« siger Jarl Cordua.