Få timer før Venstres forretningsudvalgsmøde går i gang fredag kl. 18, skete der noget, som med historiske briller må vurderes som værende usædvanligt.

Venstres grand old man, Bertel Haarder, gik ind med sit syn på partikrigen i Venstre med en opdatering på Facebook, hvor han fortæller ‘at et formandsskifte forhåbentlig kan bringe afklaring og fred’.

Politisk kommentator Jarl Cordua, der selv er medlem af Venstre, fortæller, at det er lidt overraskende at Bertel Haarder går offentligt ind i de interne konflikter i partiet.

»Bertel Haarder er ikke kendt for at tage del i intrigerne. Han plejer faktisk at gøre en dyd ud af ikke at deltage i konspirationen, så selvom han ikke er Løkkes største fan, så er det lidt overraskende, at han går ud på den måde,« siger Jarl Cordua.

En anden politisk kommentator, Hans Engell, har udtalt, at Bertel Haarders udmelding ikke ville gøre en forskel i hovedbestyrelsen, men det er Jarl Cordua ikke helt enig i.

»Bertel Haarder er et af partiets store træer, og når han siger noget, så bliver der lyttet, også selvom han ikke har den samme status, som han havde for ti år siden,« siger Jarl Cordua og fortsætter:

»Det kan godt være, Bertel Haarder ikke har den store indflydelse i folketingsgruppen, men han har stadig indflydelse blandt Venstre-folk i hovedstaden, hvor han i mange år har været opstillet, og han taler stadig til et intellektuelt højskolemiljø i partiet, så hans ord har stadig vægt nogle steder.«

At Bertel Haarders ord har vægt så man hurtigt, da de to Venstre-politikere Peter Juel-Jensen og Louise Schack Elholm begge meldte ud, at de støttede Bertel Haarders udmelding og dermed et formandsskifte i Venstre.

»Bertel Haarder er 40 års politisk historie, han er det længst siddende folketingsmedlem, og derfor er han også det største navn, der har valgt side i konflikten, selvom han ikke er den person med størst gennemslagskraft,« siger Jarl Cordua.

Bertel Haarder skriver i sit facebook-opslag, at baggrunden, for at han nu gør sin mening om formandsstriden til kende offentligt, er, at ‘Formandsstriden i Venstre har fået Løkke, Claus Hjort og andre gruppemedlemmer til at markere sig kraftigt’, og skal man tro Jarl Cordua, er det tonen blandt partifællerne, i særdeleshed Claus Hjort, der har fået Bertel Haarder til tasterne.

»Timingen i hans udmelding er ikke tilfældig. Det er nu, de skal til at slås derinde,« siger Jarl Cordua og slår fast:

»Bertel Haarder har påvirket en opinion i partiet i 40 år. Selvfølgelig påvirker han stadig folks holdninger.«