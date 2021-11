Billedet skulle have vist en smilende Janus Boye med navn – og det gjorde plakaten da også næsten. Første og sidste bogstav manglede bare lige.

Og så stod der pludselig ‘Anus Boy’.

Men det er altså slut nu. Plakaten, der havde været udsat for hærværk, fik en del opmærksomhed i weekenden, men mandag aften pillede Janus Boye dem ned.

»Jeg synes jo, det er træls. Det er jo ikke det, jeg gerne vil være kendt som – røvdrengen,« siger Janus Boye, der er byrådskandidat for Socialdemokratiet i Aarhus Kommune.

Han håber, at de nye plakater nu kan få lov til at hænge i fred, så han kan tale politik i de næste uger af valgkampen i stedet for at tale om anus boy.

»Jeg er før blevet drillet med mit fornavn, man der er aldrig nogen, der har lagt det sammen med efternavnet. Jeg tænkte da, ej, øv, da jeg så det, men så måtte jeg bare tage det med et smil,« siger Janus Boye.

Og han erkender da også, at han har fået en del omtale på den baggrund.

»Jeg synes ikke, hærværk er i orden, men ja, jeg har da helt sikkert fået noget opmærksomhed på det,« siger han.

Han kalder det træls – men kreativ – hærværk og kan godt se det sjove i episoden – men han håber alligevel, det ikke gentager sig.