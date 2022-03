Der kommer en rigtig god løsning til de danskere, der er hårdest ramt af de stigende varmepriser.

Men hvor længe danskerne skal vente på at få pengene fra den nye varmecheck, som klimaminister Dan Jørgensen præsenterede tirsdag formiddag, er lige nu noget uklart.

Men det bliver i hvert fald tidligst til august eller september.

»Det her kan simpelthen ikke passe,« lyder det fra folkepensionist Jan Brems, der er en af de danskere med høje varmeregninger, der ser frem til at modtage den varmehjælp, Dan Jørgensen ellers i februar præsenterede som en »akut økonomisk« håndsrækning.

»Hvis man havde villet det nok, så havde man fundet en løsning, så de penge kunne blive udbetalt noget hurtigere,« siger Jan Brems.

Hjemme hos Jan Brems og hans kone i Øster Ulslev på Lolland dumpede der for en måned siden en regning på 17.000 kroner ind ad døren for vinterens varmeforbrug – mere end en fordobling af den normale varmeregning.



Den regning fik Jan Brems på det tidspunkt en aftale med elskabet om at betale i tre rater.

»Så det er så næste gang her den 1. april, at jeg skal betale næste afdrag på omkring 5400 kroner. Den varmecheck var faldet på et tørt sted, hvis de penge var blevet udbetalt, men nu må jeg prøve at tale med banken og se, om de kan hjælpe,« siger Jan Brems.

Jan Brems er folkepensionist og kan tydeligt mærke, at priserne på mange varer er steget voldsomt.

Forventningen er, at cirka 419.000 husstande med den nye aftale kan få varmechecken. For at få adgang til varmechecken, som er på 6.000 kroner, skal man have en husstandsindkomst på under 650.000 kroner efter AM-bidrag.

Det betyder den nye aftale om varmehjælp Et politisk flertal er blevet enige om at øge den akutte varmecheck fra 3750 til 6000 kroner.



Knap 100.000 flere husstande kommer med i ordningen. Det vil sige omkring 419.000 hjem i alt. Aftalen er indgået mellem regeringen, SF, De Radikale, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne. I den oprindelige aftale fra februar blev varmehjælpen givet til husstande med en samlet indkomst på under 550.000 kroner. Nu er grænsen sat til 650.000 kroner. Med aftalen bliver der også afsat yderlige 100 millioner kroner til en pulje, hvor kommunerne kan søge staten om støtte til at hjælpe pensionister og kontanthjælpsmodtagere ramt af stigende energipriser. Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

B.T. spurgte tirsdag klima- og energiminister Dan Jørgensen om, hvorfor man ikke havde valgt at lave en aftale, hvor danskerne ikke skulle vente til august eller længere med at få pengene.

Du får det til at lyde, som om den løsning, I har valgt, det er den eneste mulige løsning. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor det ikke har kunnet lade sig gøre at finde en anden løsning?

»Det er, fordi hvis vi valgte at bruge det samme beløb på at nedsætte afgifterne, så ville det ramme de fleste familier i Danmark, men et meget lille beløb. Der har vi valgt at sige, at vi gør det sådan, at det er dem, der har mest behov for dem, der får en check.«

Så den eneste mulighed har været at lave en løsning, der gør, at pengene først kan udbetales til august eller september? Har der ikke virkelig været mulighed for at lave en løsning, hvor folk kunne få hjælp nu her, hvor mange har brug for pengene?

»Jeg sagde ikke, at det ikke var muligt.«

Men du har så valgt at gøre noget andet?

»Vi har valgt at lave en løsning, som betyder, at man får en check, man kan mærke. Og som hjælper dem, som er hårdest ramt.«

Klimaministeren ville tirsdag heller ikke garantere, at danskerne kan være helt sikre på at få varmechecken ind på kontoen til august eller september. Men han både håber og tror på, at tidsplanen holder.

»Jeg kan jo aldrig være mere sikker, end når jeg spørger mit embedsværk, om de er sikre på det, og de så siger, de har tænkt på det hele, så stoler jeg selvfølgelig på det. Det skal også retfærdigvis siges, at vi fra starten har sagt, at vi ikke kan sætte en præcis dato på endnu, men vi vil gøre det så hurtigt som muligt. Men vi ved, det bliver komplekst,« sagde Dan Jørgensen.