Dramaet i Venstre vokser inden det kommende landsmøde på lørdag.

Folketingsmedlemmet Jan E. Jørgensen har til formiddag stillet en række kritiske og konkrete spørgsmål på Facebook til Inger Støjberg, der stiller op mod Ellen Trane Nørby som ny næstformand i Venstre.

Jan E. Jørgensen har dog fået direkte besked fra en partifælle i Venstre på at slette sit indlæg på Facebook, hvilket han nu har gjort.

»En god ven i partiet har skrevet til mig, at han forstår mine pointer, men at han bliver ked af, at det skal debatteres eksternt i stedet for internt, og det har han ret i. Derfor forsøger jeg at reparere skaden ved at slette opslaget,« siger Jan E. Jørgensen til B.T.

Jan E. Jørgensen skrev den nu slettede kommentar på Facebook som reaktion på, at Inger Støjberg i et debatindlæg i Berlingske skriver dette:

'Venstres mål må og skal være at genvinde regeringsmagten og gøre vores nye formand til statsminister. Det kan vi aldrig nogensiden gøre på socialdemokratiske og radikale mandater. Det kan vi kun gøre med resten af den borgerlige familie.'

Jan E. Jørgensen nævner dette indlæg på Facebook og stillede helt åbent disse tre spørgsmål:

1) Mener du dermed, at meldingen fra Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, i valgkampen om en SV-regering var forkert? I så fald er du uenig ikke bare med Lars Løkke Rasmussen og mig, men også med formandskandidaten Jakob Ellemann-Jensen.

2) Mener du virkelig, at Venstre aldrig nogensinde kan få statsministerposten på radikale mandater? Radikale har historisk lagt stemmer til mange borgerlige statsministre – senest Poul Schlüter gennem mere end 10 år, men det vil åbenbart aldrig nogensinde kunne gentage sig?

3) Er Rasmus Paludan og Nye Borgerlige en del af familien?

En time efter Jan E. Jørgensen havde offentliggjort sine tre spørgsmål på Facebook, havde den fået 216 likes, 95 kommentarer samt 13 delinger, inden han efter opfordring fra en kollega i Venstre valgte at slette sit indlæg.

Jan E. Jørgensen har allerede oplyst, at han støtter Ellen Trane Nørby som ny næstformand, når hendes duel mod Inger Støjberg på lørdag skal afgøres.