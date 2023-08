Venstres offentlighedsordfører Jan E. Jørgensen er kommet i modvind på sociale medier.

Han har nemlig bakket op om regeringens forslag om at forbyde koranafbrændinger i blandt andet et interview med Altinget.

Brugere på Twitter og Facebook har nemlig gravet et indlæg fra 2021 frem, hvor Jan E. Jørgensen omvendt forklarer, hvorfor »det ikke nytter at forhandle med terrorister« og forbyde afbrænding af Koranen.

Jan E. Jørgensen, siger du ikke det stik modsatte til Altinget i forhold til, hvad du skrev tilbage i 2021?



»Nej, det synes jeg ikke, det er, men jeg kan godt forstå du stiller spørgsmålet. Det er komplekst og dilemmafyldt,« siger Jan E. Jørgensen.

Han forklarer, at han mener at koran- og flagafbrændinger er i en anden liga.

»Det er noget, der minder om hærværk og hadforbrydelser. Derfor mener jeg godt, at man kan argumentere for, at koranafbrændinger gider vi ikke. Alt andet, såsom tegninger, skriverier og så videre er acceptabelt. Det gider vi godt,« siger han.

Men tilbage i 2021 skrev du, at »selvom vi nok kan blive enige om, at Rasmus Paludans afbrændinger af Koranen er primitive provokationer, som vi ikke ville lide noget stort tab ved at være foruden, så bliver næste skridt at diskutere, hvad man så må« og du forklarede, at det ikke nyttede at forhandle med terrorister og give efter for deres krav. Men det mener du så nu?

»Jamen, det er jeg med på, og lige præcis der kan det godt være, at jeg har rykket mig lidt,« siger Jan E. Jørgensen.

Han forklarer, at det har kostet flere hundrede millioner kroner at beskytte Rasmus Paludan og andre.

»Danmark står i en udenrigspolitisk krise, der kan blive rigtig rigtig stor. Danske liv kan blive truet og vi kan miste eksport for milliarder. Det må vi tage bestik af,« siger han.

I 2021 ville Jan E. Jørgensen ikke forbyde koranafbrændinger. Nu har han skiftet holdning. Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix Vis mere I 2021 ville Jan E. Jørgensen ikke forbyde koranafbrændinger. Nu har han skiftet holdning. Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix

»Man må heller ikke brænde andre nationers flag. For eksempel det svenske flag. Det er forbudt. Så mener jeg også godt, at man kan forbyde at brænde en koran,« siger han.

Så du har skiftet holdning?

»Man må finde sig i, hvad der bliver tegnet og skrevet, men lige præcis med koranafbrændinger, det synes jeg ikke skal være tilladt. Det er en meget meget voldsom provokation,« siger Jan E. Jørgensen.

Er det så ikke netop sådan, at Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne bøjer sig for voldsmandens veto?

»Det kunne jo også være, at vi mente, at det er unødvendigt at sætte ild til en koran? Det mener vi faktisk,« siger Jan E. Jørgensen, som fortsætter:

»Det er en meget aggressiv og hadefuld handling, som ikke har ret meget med ytringer at gøre. Derfor er det ikke et problem at komme med et forbud,« siger han.

Men der er vel folk, som brænder Koranen netop, fordi de vil protestere mod kvinders undertrykkelse, undertrykkelse af homoseksuelle og undertrykkelse af basale menneskerettigheder …

»Er der det?«

Ja, det kan jeg da forestille mig. Jeg kender jo ikke folks baggrund for at demonstrere. Men det behøver vel ikke blot være ren forhånelse?

»Njaa … jeg vil nu mene, at det er muligt, at vise sin utilfredshed på anden vis. Hvis du protesterer mod for eksempel politivold i USA, så vil jeg mene, at du kan gøre det uden at brænde det amerikanske flag, for det må man sådan set ikke,« siger Jan E. Jørgensen og fortsætter:

»På samme måde kan du sagtens protestere mod islam uden at brænde en koran.«