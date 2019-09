»Man kører 130 på motorvejen, og så pludselig kører man på en tre-hjulet cykel. Fra de bonede gulve til ingenting. Det er svært. Meget svært.«

Sådan beskriver Jan Rytkjær Callesen den dag tidligere på året, hvor hans liv ændrede sig drastisk.

En historie han først har fortalt til JydskeVestkysten.

Dagen var 5. juni. Der var Folketingsvalg i Danmark. Og Jan Rytkjær Callesen stod på valglisten hos Dansk Folkeparti.

Det havde han haft succes med fire år tidligere, da han fra Sønderborgkredsen blev valgt ind i Folketinget.

Det succesfulde resultat gentog sig ikke for Dansk Folkeparti og Jan Rytkjær Callesen 5. juni. Og så brød hans verden sammen.

»Det stod allerede klart på valgdagen, at resultatet ikke ville blive godt, men jeg havde slet ikke forventet, at det ville blive så skidt. Det gjorde rigtig ondt,« siger Jan Rytkjær Callesen.

Dansk Folkeparti fik et mareridtsvalg. Partiet blev mere end halveret, og store profiler som Martin Henriksen, Kenneth Kristensen Berth og Mikkel Dencker måtte forlade Folketinget - ligesom Jan Rytkjær Callesen.

Jan Rytkjær Callesen i 2015, da han var nyvalgt til Folketinget og var i gang med at underskrive Grundloven. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Jan Rytkjær Callesen i 2015, da han var nyvalgt til Folketinget og var i gang med at underskrive Grundloven. Foto: Thomas Lekfeldt

Selvom mener han, at han fik en depression.

»Jeg var ked af det, meget ked af det. Og jeg har grædt rigtig meget - specielt de første 14 dage. Nu havde jeg haft fire år i Folketinget, og jeg elskede det. Og så står man pludselig der, og ved ikke, hvad man skal lave. Jeg har ikke været til lægen og få diagnosen, men jeg tror, jeg blev ramt af en depression.«

»Jeg havde ikke rigtig lyst til at snakke med nogen mennesker. Derfor tog jeg også hurtigt til København og tømte mit kontor og min lejlighed, så jeg ikke skulle møde andre. Og den første måned lavede jeg slet ikke noget. Jeg så ikke engang nyheder. Jeg sad bare i min have og kiggede,« forklarer Jan Rytkjær Callesen.

Han sidder fortsat i byrådet i Sønderborg Kommune. Og så har han sin farvehandel i Nordborg. Men her går forretningen noget langsommere end livet som politiker på Christiansborg.

»Jeg har stadig min butik, men der kan være meget stille - specielt i midtertimerne på dagen - når der ikke kommer så mange kunder. Så kigger jeg bare på min telefon, om der skal være nogle mails. Før fik jeg 100 om dagen, nu får jeg kun fire-fem stykker, og de er typisk fra kommunen. Så kigger jeg ud af vinduerne i butikken i nogle timer.«

Jobbet som folketingspolitiker var ikke det eneste, den 56-årige far til to voksne børn og en datter på otte mistede, da jobbet i København forsvandt.

Kæresten, der er bybo og ikke ville med til Als, forsvandt også. Så nu er han alene.

»Det har selvfølgelig også været med til at gøre, at det hele ramlede. Jeg var jo glad for hende, men hun ville ikke flytte fra København. Så jeg mistede både kæreste og job på samme tid - og så brat. Det var rigtig hårdt.«

Efter tre hårde måneder er Jan Rytkjær Callesen begyndt at se nyheder igen. Men valgnederlaget har gjort, at han er i gang med at revurdere sit liv.

»Jeg er kommet lidt længere nu, men ikke ret langt. Lige nu er mit liv op til overvejelse. Skal jeg sælge butikken, skal jeg flytte. Det hele.«

Han har besluttet at være åbenhjertig om sin situation, da han mener, det er noget mange andre kan relatere til. Også andre politikere.

»Der må være mange andre, der er blevet stemt ud af Folketinget, der har det på samme måde. Jeg har bare ikke læst om dem.«