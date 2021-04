Den store medicinalgigant Johnson & Johnson udskyder vaccineudrulningen i hele Europa på grund af bekymring for mulige bivirkninger, som i sjældne tilfælde kan udmønte sig i blodpropper.

Det betyder, at Danmark nu står midt i et vadested, da covid-19-vaccinen fra netop Johnson & Johnson er den, som vi har bestilt flest af blandt de mange producenter.

På et pressemøde sent tirsdag eftermiddag siger statsminister Mette Frederiksen, at det endnu er uklart, hvad konsekvensen bliver for Danmark, efter Johnson & Johnson tidligere på dagen meddelte, at man indtil videre vil vente med at levere vaccinen til landene i Europa.

Danmark skulle ellers onsdag have modtaget den første sending af de i alt 8,2 millioner doser, vi har lagt billet ind på hos Johnson & Johnson.

Nu er den aktuelle bekymring, at vaccineplanen herhjemme kommer til at skride yderligere tilbage i kalenderen.

Altså at de mange, som mangler at blive vaccineret, må vente endnu længere, end det er blevet lovet.

»Vi ved ikke endnu, hvad det betyder for den danske vaccineudrulning. Vi skal være sikre på, at risici ved vaccinerne står mål med udbyttet af vaccinerne. Det må vi overlade til de danske og europæiske sundhedsmyndigheder at vurdere,« siger Mette Frederiksen.

Johnson & Johnson kræver kun et enkelt stik.

Johnson & Johnsons samt AstraZenecas vaccinetyper er nu sat i 'skammekrogen', mens myndighederne undersøger og vurderer, hvor stor risikoen er for at få blodpropper blandt de, som modtager vaccinerne.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, befinder sig netop nu i London, hvor genåbningen er i fuld gang.

Storbritannien har blandt andet åbnet for fitnesscentre og servering på pubber og restauranter. Ikke mindst takket være, at landet i modsætning til blandt andet Danmark er langt fremme i sit vaccineprogram.

Paradoksalt nok er det først og fremmest den omdiskuterede vaccine fra AstraZeneca, som briterne har fået gavn af.

»Fra at London var det hårdest ramte sted i hele Europa, så sidder folk herovre altså nu sammen og hygger sig og drikker øl. Og det skyldes vaccinerne. Det er jeg slet ikke i tvivl om,« siger Jakob Illeborg.

Han fortsætter i samme åndedrag:

»Det er selvfølgelig dybt ulykkeligt, at nogle – ganske, ganske få – har fået blodpropper som følge af vaccinen. Men man skal huske på, at risikoen er minimal. Alt i livet har jo en risiko, og nogle gange skal man veje tingene op mod hinanden.«

»Briterne har et mere pragmatisk forhold til det her. De har valgt vaccinerne. Nu bliver det spændende at se, om vi i Danmark opretholder det overforsigtighedsprincip, myndighederne med stolthed siger, de kører efter. Man skal huske, at så længe der ikke er blevet vaccineret tilstrækkeligt mange, så lurer en tredje bølge af covid-19 altså lige om hjørnet også i Danmark,« siger Jakob Illeborg.