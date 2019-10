At være formand for Venstre Ungdom. At være folketingspolitiker i to omgange. At være stresset. At være kokainmisbruger.

Jakob Engel-Schmidt har prøvet det hele, og han havde en lovende politisk karriere foran sig, da han natten til 4. juli 2017 blev stoppet på Lyngbyvejen af politiet. Han vidste med det samme, at den ikke var helt god.

Han var nemlig klar over, at han havde kokain i blodet fra en bytur dagen inden i København. Alligevel var det ikke derfor, han blev stoppet, men fordi hans ene baglygte ikke fungerede optimalt.

Jakob Engel-Schmidt fortæller i et interview med Euroman, at det var hans opførsel, der fik kokainen frem i medierne. Han var træt og nægtede at afgive alkoholtest til politiet, og han blev derfor taget med på stationen, hvor han skulle aflevere en blodprøve.

Natten til d. 4 juli 2017 blev Jakob Engel-Schmidt stoppet af politiet med kokain i blodet. Foto: Sara Gangsted Vis mere Natten til d. 4 juli 2017 blev Jakob Engel-Schmidt stoppet af politiet med kokain i blodet. Foto: Sara Gangsted

Det blev startskuddet på et mareridt for den nu tidligere Venstre-politiker. Han gik og frygtede, at historien ville komme frem i medierne, og den frygt blev til virkelighed små syv måneder efter, hvor historien blev bragt.

Herefter måtte han forlade Folketinget, og han valgte at isolere sig fra omverdenen. En psykolog gav ham valget mellem at tage livet af sig selv, emigrere eller tale med ham. Jakob Engel-Schmidt valgte det sidste.

Efter mange timer hos psykologen, et råbetræ og en masse timer med sin niece er Jakob Engel-Schmidt ovenpå igen.

Han fortæller til Euroman, at han er glad for, at politiet stoppede ham den nat. Og det siger han ikke for at virke 'juhu-agtig', men fordi det kunne være endt meget værre, end det gjorde.

Jakob Engel-Schmidt er mere eller mindre ovenpå igen. Foto: Claus Bech Vis mere Jakob Engel-Schmidt er mere eller mindre ovenpå igen. Foto: Claus Bech

Ifølge Jakob Engel-Schmidts egen forklaring begyndte kokainmisbruget på grund af stress. På et tidspunkt arbejdede han som udviklingsdirektør på Niels Brock, mens han sad i Folketinget og i byrådet i Lyngby. Men han nægtede at vise svaghedstegn, fordi politikken på Christiansborg er 'en savanne kun for rovdyr'.

Derfor ledte han efter et frirum. Noget, hvor han slap for sine bekymringer, og det blev kokain.

»Jo længere jeg kom ud i tovene, desto dummere beslutninger tog jeg. Et halvt år forinden ville jeg aldrig have drømt om at tage hårde stoffer, men jeg havde brug for at få noget energi. Jeg havde brug for at slippe væk. Jeg var på vej ud i et alvorligt misbrugsproblem.«

Jakob Engel-Schmidt forklarer, at det i foråret 2017 var meget nemt at skaffe kokain i København, hvis man gerne ville. Derudover vidste han, hvem han skulle opsøge.

Den tidligere politiker har siddet i Folketinget i to omgange for Venstre.

Første gang var fra 2013 til 2015, mens anden gang var fra februar 2016, til han måtte gå af grundet sit kokainmisbrug.

Han er i dag ansat som Public Affairs Director i firmaet Rud Pedersen.

Jakob Engel-Schmidt er den ældste i en søskendeflok på fire. Han er født i 1983 og opvokset i Birkerød.