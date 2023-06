Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har taget forskud på julegaverne.

Til december skal han nemlig være far for første gang.

Den 39-årige politiker deler selv den glade nyhed på sin Facebook-profil, hvor han også hylder kæresten, den 32-årige public affairs-konsulent Camilla Søe.

»Når tilværelsen er smukkest, oplever vi små glimt af lykke. Hvis vi er rigtig heldige, får vi lov til at dele dem med et menneske, vi elsker så højt, at lykkeglimtene også lyser på alle de hverdage, der er så mange af og ellers ville være grå,« indleder Moderaternes toppolitiker sit opslag og fortsætter:

»Jeg er så heldig at dele min tilværelse med en kvinde, der fylder mit liv med glæde (og masser af lyd). Og selvom man absolut ikke kan bede om mere, er Camilla Søe og jeg så heldige til december at blive forældre til en lille pige.«

Opslaget er ledsaget af et scanningsbillede og de vordende forældre.

»Jeg føler så meget kærlighed, at det næsten ikke er til at rumme, selvom hverken Camilla eller jeg endnu har mødt det lille nye liv.«

Det er ifølge Se og Hør et år siden, at Jakob Engel-Schmidt afslørede, at han dannede par med den kendte feminist og debattør, som rent politisk har medlemskort til Venstre.