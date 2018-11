Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen fastslår nu over for B.T., at han støtter finansminister Kristian Jensen som kommende formand for Venstre efter Lars Løkke.

Udtalelsen er interessant, fordi et flertal ude i befolkningen ser ham som bedste bud på en arvtager ifølge en Megafon-måling for TV2.

Men den kamp vil den populære miljøminister ikke ind i.

»Vores formand, Lars Løkke, har holdt en tale her på landsmødet, hvor han ridser hele Venstres grundfortælling op. Han minder os alle sammen om, hvorfor vi er liberale, og hvilket fællesskab vi er en del af. For mig sætter det en stor, fed streg under, at diskussionen om, hvem der skal være formand efter Lars Løkke, ligger langt ude i fremtiden,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Før han blev miljøminister, gjorde han indtryk som en markant og skarp politisk ordfører. Og det er nok bl.a. derfor, mange ser ham som et godt bud på en kommende formand.

Danskerne er i Megafon-målingen blevet spurgt om, hvem der er den bedst egnede til at sikre Venstres fremgang, når Lars Løkke Rasmussen på et tidspunkt træder tilbage.

Valgmulighederne har været finansminister Kristian Jensen, udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg samt Jakob Ellemann-Jensen. Og ifølge målingen mener 37 pct., at Jakob Ellemann-Jensen er den bedst egnede. 24 pct. peger på Kristian Jensen, mens Inger Støjberg får opbakning fra 15 pct. Resten har svaret 'Ved ikke'.

»Det er en hypotetisk situation. Vi har en fremragende formand. Hvad der skal ske efter den tid – det er en bro, vi krydser til den tid. Og jeg arbejder på, at der skal gå lang tid før, det sker.«

Din far har jo været formand for Venstre. Er det ikke naturligt at gå i hans fodspor?

»Negativ social arv har mange ansigter.«

Bakker du op om Kristian Jensen som næste formand for Venstre?

»Jeg håber, der går lang tid, før vi skal have ny formand. Og til den tid kan jeg ikke se et mere naturligt valg end Kristian,« siger Jakob Ellemann-Jensen.