Han har været gruppeformand, næstformand, skatteminister, udenrigsminister – og for syv måneder siden var han landets finansminister.

Nu kan han ikke engang være Arktis-ordfører.

Så hård og brutal er nedturen for Venstres tidligere næstformand Kristian Jensen.

Jakob Ellemann-Jensen fratog lørdag Kristian Jensen ordførerskabet som Arktis-ordfører og alle udvalgsposter i Venstre, så han fremover heller ikke er medlem af Den Arktiske Delegation, Finansudvalget, Færøudvalget, Grønlandsudvalget eller Udenrigsudvalget.

Det skete som straf for en artikel i Jyllands-Posten, hvor Kristian Jensen uden at have orienteret formanden foreslår, at Venstre går sammen med regeringen, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om en stor reformpakke om blandt andet skat og seniorjobordningen.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Udmeldingen kom som et chok for et centralt gruppemedlem:

»Det er især chokerende, fordi Jakob Ellemann-Jensen netop har givet Kristian Jensen chancen. Han havde ikke fået så mange ordførerskaber, men blev inddraget i beslutningerne, præcis som han selv ønskede,« siger kilden, der ønsker at være anonym.

Man kan undre sig over, at Kristian Jensen gør det. En mulighed er, at han tror, hans frie rolle giver ham muligheden, og at Jakob Ellemann-Jensen alligevel er en svag formand, der ikke vil gribe ind. Det er flere gange før set i Kristian Jensens karriere, at han har fejlbedømt, hvordan udmeldinger i aviser virker, og hvilken indflydelse det har på partiet.

Samtidig mener mange kommentatorer, at Jacob Ellemann-Jensen har slået unødigt hårdt ned på udmeldingen. Til det er at sige, at den slags udmeldinger om partisamarbejde og langsigtet økonomi er formandens område. Og at man lader være med at sparke nervøst i stalden, hvis formanden synes, at det er bedre vente med den slags udmeldinger til et senere tidspunkt.

Man kan også spekulere på, om den nye partisekretær, Christian Hüttemeier, har haft noget med beslutningen at gøre.

»Jeg starter først på mandag,« lyder svaret fra ham.

Kristian Jensens privatliv er også blevet omkalfatret. Kort efter at han grædende meddelte journalisterne, der stimlede sammen foran Comwell Kellers Park i Brejning uden for Vejle, at han trådte tilbage som næstformand, blev det kendt, at han privat er droppet ud af sit 21 år lange ægteskab med Trine Overmark Jensen til fordel for den kendte sangerinde Pernille Rosendahl.

Pernille Rosendahl var senest partner for Kristian Jensen, da den traditionsrige store middag for alle 179 nye og gamle folketingsmedlemmer og deres ledsagere løb af stablen på Christiansborg 7. januar¨.

Foto: Liselotte Sabroe

Om der er nogen sammenhæng med udmeldingen, er uvist.

»Men det ville have givet mig større selvtillid,« siger et anonymt mandligt gruppemedlem.

Kristian Jensen havde chancen for at blive formand og statsministerkandidat i 2014, da han udfordrede Lars Løkkke som formand på det legendariske hovedbestyrelsesmøde i Odense. Løkkes bilagssager og tøjindkøb fyldte for meget, men Løkke endte med at udfordre Kristian Jensen i en kælder og lancerede formandskabet.

Løkke fortsatte som formand, mens Kristian Jensen fortsatte som næstformand.

Da det kom til stykket, havde han ikke modet til at vælte Løkke. Kristian Jensen stod med sværdet, klar til at svinge, men tøvede.

Den kedelige kronprins havde ellers arbejdet målrettet på at blive formand, siden han var VU-formand i 1995.

»Min ambition? Jeg vil gerne være statsminister. Statsministeren er den person i Danmark, der har den største indflydelse overhovedet. Det er ham, der bestemmer, hvad det er for emner, der diskuteres på Christiansborg i det politiske system. Derfor kunne jeg skidegerne tænke mig at være statsminister,« lød det i 1996 fra dengang 25-årige Kristian Jensen i TV Midtvest.

'Kristian Kedelig fra Heden,' kaldte de ham, da han blev valgt til formand for Venstres Ungdom på landsstævnet i 1995 i Skodborg ved Rødding. Et tilnavn, der hang fast.

»Der var en, der sagde, at det eneste sjove ved mig var, at jeg kommer fra en by, der hedder Bøvling,« sagde Kristian Jensen mange år senere til Politiken.

Troels Lund Poulsen fra VU's sorte fløj afløste den røde fløjs VU-formand, Kristian Jensen, to år senere efter en giftig magtkamp mellem de to, der har stået på lige siden.

Kristian Jensen var dog altid et hestehoved foran Poulsen. Da Jensen i 1998 kom i Folketinget, var Poulsen stadig VU-formand. Da Jensen i 2004 blev skatteminister, fristede Poulsen fortsat en tilværelse som udenrigsordfører. Og mens Poulsen i 2007 avancerede til miljøminister, sendte daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen et signal til eftertiden ved at placere Jensen i regeringens inderkreds, koordinationsudvalget.

Foto: Henning Bagger

Anders Fogh havde efter sigende også en finger med i spillet, da Kristian Jensen blev næstformand i partiet. Han var aldrig Lars Løkkes yndling, men mange har peget på ligheder mellem Kristian Jensen og Anders Fogh. Jensen skulle dog ikke drive det så vidt som Fogh, og nu ser det politiske spil for alvor ud til at være slut

Efter valget undsagde Kristian Jensen Lars Løkke Rasmussens melding fra valgkampen om en SV-regering. Det udløste den kæde af begivenheder, der førte til, at både Jensen og Løkke måtte forlade deres poster som hhv. næstformand og formand for Venstre.

Han har tre sønner med Trine Overmark Jensen: Asbjørn på 12 år, Oliver på 16 år og Magnus på 18 år.

Dem har han dyrket meget gymnastik og sport med, og medlemmer af gruppen har kunnet mærke, at skilsmissen fra Trine Overmark Jensen har taget på Kristian Jensen følelsesmæssigt.