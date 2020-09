Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, skal opereres for to diskusprolapser onsdag.

Det betyder, at Venstre-formanden skal hvile. Han regner selv med at skulle holde sig i ro frem til Venstres landsmøde, der løber af stablen 3. oktober.

Det skriver Jakob Ellemann-Jensen på Facebook.

I den tid, formanden hviler sig, træder partiets næstformand, Inger Støjberg, i hans sted som daglig leder af partiet.

'Jeg har gennem de seneste uger været til en række undersøgelser på forskellige hospitaler – både offentlige og private. Konklusionen er, at en operation sandsynligvis vil hjælpe, men at det ikke er helt sikkert. Efter grundige overvejelser har jeg sammen med lægerne besluttet at blive opereret. Det sker på privathospitalet Hamlet, og jeg betaler derfor selv for den,' skriver Ellemann-Jensen blandt andet i et længere opslag.

Han kommer desuden ind på, at han er nervøs for den kommende operation.

'Jeg er helt ærligt en smule nervøs for at komme på operationsbordet i morgen, men er dog tryg ved, at vi har superdygtige læger i Danmark, og at det trods alt er en rutineoperation.'

Jakob Ellemann-Jensen oplyser desuden, at der er tale om noget arveligt, da hans far, den mangeårige Venstre-formand Uffe Ellemann-Jensen, også havde problemer med ryggen.

'Som nogle måske kan huske, gik min far rundt med en halskrave, dengang Berlinmuren lige var faldet, og han var udenrigsminister. Han var da omtrent på samme alder, som jeg er nu, og han var blevet opereret for to diskusprolapser i nakken. Den slags kan desværre gå i arv, hvilket åbenbart er sket for mig.'

Jakob Ellemann-Jensen slutter sit opslag på det sociale medie med at konstatere, at han i forbindelse med operationen tager en mindre pause på sociale medier.