I den kommende undersøgelse af forløbet om våbenindkøb fra israelske Elbit, skal Jakob Ellemann-Jensens sms'er og mails indgå.

Det slog forsvarsminister Troels Lund Poulsen torsdag aften fast, efter han havde forhandlet med forsvarsordførerne.

»Når man nævner en minister i forbindelse med sms'er, kommer man straks til at tænke på Mette Frederiksen, og der var Venstre jo ekstremt aggressive. Og selvom det ikke nødvendigvis er sammenlignelige sager, så er det noget i det med, at nu er det Jakob Ellemann-Jensen, der skal have undersøgt sine sms'er. Det er den fortælling, der kommer ud til folk, som ikke er så god for ham,« forklarer B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Mette Frederiksens sms'er, eller mangel på samme, handlede om slettede sms'er fra statsministeren under minksagen. Statsministerens telefon var indstillet til at slette sms’er automatisk efter 30 dage, og derfor kunne Minkkommissionen ikke få fingre i dem.

Der blev gjort flere forsøg på at genskabe sms'erne, men det lykkedes ikke.

Jakob Ellemann-Jensen slog flere gange under valgkampen fast, at han ikke havde tillid til Mette Frederiksen, blandt andet på baggrund af hendes sms-sag, og at han ikke ville gå i regering med hende. Et løfte, han endte med at bryde.

»Når han så nu selv kommer ind i en sag, hvor hans sms'er skal undersøges, så passer det rigtig skidt ind i Venstre-fortællingen, og man bliver nærmest mindet om løftebruddet, fordi han står med en sag, som på en eller anden måde lugter af noget.«

»Og det til dels uretfærdigt, for Folketings interesse i den her sag handler mindst lige så meget om, hvordan embedsværket har ageret, men det ændrer bare ikke på, at det kommer til at se rodet ud for ham. Det giver nogle mindelser, fordi han selv var med til køre utrolig hårdt på Mette Frederiksen.«