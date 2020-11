Det er for Jakob Ellemann-Jensen fuldstændig uforståeligt, at Radikale Venstre endnu ikke har bakket op om en kommissionsundersøgelse af minksagen.

»Jeg mener, de svigter retsstaten,« siger Venstre-formanden og uddyber:

»Vi har en redegørelse her, som viser, at syv ministre havde kendskab til, at der ikke var lovhjemmel, og at de ikke handlede på det. Statsministeren har desuden ikke levet op til sin pligt til at føre tilsyn med sine ministre. Det er værd at undersøge, og vi har nedsat kommissioner for langt mindre.«

Jakob Ellemann-Jensen stiller i øvrigt spørgsmålstegn ved Mette Frederiksens forklaring. Det kan ikke passe, at hun ikke vidste, det var en ulovlig ordre, mener han.

Selvfølgelig har statsministeren vidst det Jakob Ellemann-Jensen, formand, Venstre

Blå blok har brug for Radikale Venstres støtte til at danne flertal for en kommissionsundersøgelse, der afdækker Mette Frederiksens ansvar i sagen.

Radikale Venstre har endnu ikke taget endelig stilling til spørgsmålet om en sådan undersøgelse, oplyser partiet torsdag.

Det var Mette Frederiksen, der havde det endelige ansvar, da beslutningen om den ulovlige ordre blev taget.

Som tidligere afdækket i B.T., skete det på et møde i regeringens magtfulde koordinationsudvalg om aftenen tirsdag 3. november.

Mette Frederiksen er formand for udvalget og sad dermed for bordenden, da regeringen besluttede at aflive alle landets mink.

Et forløb, der belaster statsministeren, mener Jakob Ellemann-Jensen:

»Jeg har selv som minister forelagt ting i en regerings koordinationsudvalg,« siger han og uddyber:

»Det er ikke sådan, så beslutninger træffes i plenum. Det er statsministeren, der træffer beslutningerne. Det er ikke mit indtryk, at Mette Frederiksen som statsminister har en ledelsesstil, som væsentligt afviger fra det.«

»Regeringen har brudt grundloven. Hvilket er fuldstændig grotesk,« siger Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre. Foto: Mathias Svold

»Når man sidder i regeringens koordinationsudvalg, og syv af ministrene ved, at det er ulovligt, så virker det på mig usandsynligt, at der ikke er nogen, der har nævnt det.«

»Så derfor er det statsministeren, der sad ved rattet, da der blev kørt over for rødt - med syv passagerer i bilen, der godt vidste det.«

»Derfor har jeg en forventning om, at De Radikale, som de retskafne væsner de er, vil bakke op om en kommissionsundersøgelse.«

Der er afleveret en redegørelse, så hvad er det, du savner svar på?

Blå blok vil have undersøgt statsminister Mette Frederiksen andre ministres ansvar i minksagen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Når man sætter det op som en tidslinje og finder ud af, hvem blev orienteret om hvad og hvornår, er det tydeligt for enhver, at de her syv ministre var klar over, at der ikke var lovhjemmel til at udrydde hele minkerhvervet. Det skal undersøges.«

Det afviser justitsminister Nick Hækkerup i dag. Han fastholder, at det ikke blev behandlet på det omtalte møde?

»Det er ikke det, jeg læser ud af den redegørelse, hvilket i så fald er endnu en grund til at få en kommissionsundersøgelse. Hvis de har skrevet noget, som de allerede dagen efter fortryder, virker det besynderligt.«

Hvordan mener du, at Mette Frederiksen bærer et ansvar?

»Den redegørelse hævder, at der går flere dage, fra man har konstateret, at det er ulovligt, til man lige finder det belejligt, at orientere statsministeren om det. Det tror jeg ikke er særlig sandsynligt. Selvfølgelig har statsministeren vidst det. Når statsministeren vidste det, skulle hun også skride ind. Det gjorde hun ikke.«

Så du sætter altså spørgsmålstegn ved redegørelsens troværdighed?

»Ja, det er da derfor, vi gerne vil have en kommission. Der er utrolig mange spørgsmål, der bliver rejst af denne redegørelse, og der er mange blinde vinkler. Hvorfor agerede de ikke, da de fik det at vide?«

Eksperter mener, at borgere i mindre grad følger myndighedernes restriktioner, når politikere skændes om håndteringen - er det ikke bedre at begrave stridsøksen her midt i en epidemi?

»Regeringen har brudt grundloven. Hvilket er fuldstændig grotesk. At overtræde grundloven og så bare sige: Det er ikke så godt, at vi ikke taler om det nu. Det er altså ikke en løsning,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

»Statsministeren sagde fra start af, at mange ville begå fejl. Men det her er ikke en fejl. Det er en katastrofe, som vel og mærke koster mere end Storebæltsbroen.«

Radikale Venstre har indtil videre kun foreslået at nedsætte et 'granskningsudvalg', der skal vurdere, om der er behov for en kommissionsundersøgelse.

En kommissionsundersøgelses ledes af en dommer, og vidner bliver kaldt ind med pligt til at udtale sig.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Radikale Venstre.