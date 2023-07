Jakob Ellemann-Jensen beskyldte Mette Frederiksen for at lyve i sms-sagen, da den var på sit højeste.

Nu bliver det Ellemann, der skal besvare kritiske spørgsmål i den seneste udvikling af sagen.

I juni holdt fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen et sms-pressemøde, men det bliver Jakob Ellemann-Jensen, der møder op i et samråd i Folketinget 22. august, oplyser Forsvarsministeriet.

Her vil tre partier kræve svar om en omstridt pressemeddelelse fra ministeriet, der afsluttede Mette Frederiksens sms-sag.

Se Ellemanns anklager mod Mette Frederiksen. »Man sletter sine sms'er af en grund. Det ved alle, som nogensinde har gjort det. Statsministeren har også haft en grund til at slette sine. Derfor er det vigtigt, vi får genskabt det her materiale, så vi kommer ordentligt til bunds i den her sag,« sagde Jakob Ellemann-Jensen i TV Avisen på DR i november 2021. DR: Mette Frederiksen siger selv, der ikke står nogen om eksempelvis lovhjemmel i de her sms'er. Tror du ikke, hun taler sandt? »Nej, det tror jeg ikke, hun gør. Statsministeren har ved flere lejligheder haft en lemfældig omgang med sandheden.«

Dens konklusion var, at Forsvarets Efterretningstjeneste ikke kunne pege på andre undersøgelser for at genskabe statsministerens slettede beskeder end det, politiet allerede havde forsøgt.

Men det var ikke hele sandheden.

I interne notater sendt fra spiontjenesten til Forsvarsministeriet stod der, at FE ikke blev anmodet om at undersøge, om FE kunne finde beskederne i data fra tjenestens overvågning af det statslige wi-fi-netværk.

Tjenesten kunne potentielt godt finde data, der indeholdt beskederne, men det var forventningen, at beskederne ikke kunne dekrypteres.

Før FE kunne gøre forsøget, skulle tjenesten dog have lovhjemmel til det af Folketinget, skrev FE i notaterne.

Det blev udeladt i både pressemeddelelsen og i et skriftligt svar til Folketingets Retsudvalg på trods af, at det netop stod i FE's bidrag til at besvare retsudvalgets spørgsmål.

Hvordan kunne det ske? Det er ét ud af en række spørgsmål, som mangler at blive besvaret i sagen.

Et andet spørgsmål er opstået, efter B.T. i juni kunne fremlægge et notat fra FE, der danner baggrund for pressemeddelelsen.

Notatets første afsnit afslører, at Forsvarsministeriet anmodede FE om en udtalelse vedrørende Rigspolitiets forsøg på at genskabe beskederne.

Man anmodede altså ikke FE om at oplyse alle de muligheder, som tjenesten selv havde for at finde eller genskabe beskederne.

Det første afsnit af notatet blev udeladt af pressemeddelelsen, som derfor ifølge eksperter og politikere er misvisende, fordi meddelelsen giver indtrykket af, at den handler om FE's muligheder.

B.T. søgte aktindsigt i anmodningen fra Forsvarsministeriet for at undersøge, hvem der gav den, og hvordan den var formuleret.

Det førte til, at B.T. mandag kunne afdække, at Forsvarsministeriet ikke er i stand til at opklare noget som helst om anmodningen.

Der er ikke et skriftligt spor efter den, lød svaret fra ministeriet. Et svar, der rejste kritik fra eksperter.

»Det er i strid med god forvaltningsskik, når en myndighed som her ikke kan rekonstruere, hvad der er sket i sagen hvornår, og hvem der har handlet,« sagde forvaltningsekspert Bente Hagelund, som har set sagens dokumenter.

Sten Bønsing, juraprofessor ved Aalborg Universitet, sluttede sig til den vurdering og tilføjede:

»Det er desuden stærkt usædvanligt, hvis der ikke er et skriftligt spor i sådan en sag.«

B.T. har spurgt Forsvarsministeriet, hvad grunden er til, at det ikke kan finde noget skriftligt spor af anmodningen.

Forsvarsministeriet har ikke ønsket at besvare spørgsmålet, men henviser til, at Konservative, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne har indkaldt til samråd 22. august, hvor Jakob Ellemann-Jensen vil besvare spørgsmålene.