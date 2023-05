Jakob Ellemann-Jensen har nu sat dato på, hvornår han gør comeback i Folketinget.

Det gør han 1. august, skriver han på Facebook.

»Jeg ved, at mange efterlyser et svar på, hvornår jeg er tilbage, og det forstår jeg godt. Det er vigtigt at vide for Venstres medlemmer, organisationsfolk og folketingsgruppe og for mine kolleger i regeringen,« skriver Ellemann-Jensen og fortsætter:

»Jeg kan fortælle jer, at jeg er fast besluttet på at vende tilbage som formand for Venstre, forsvarsminister og vicestatsminister. Og efter samråd med de læger og psykologer, jeg taler med, har jeg besluttet at komme tilbage 1. august, når den nye politiske sæson begynder.«

Ellemann-Jensen sygemeldte sig med stress for godt og vel tre måneder siden.

Siden har flere politiske kommentatorer spekuleret i, hvorvidt Ellemann-Jensen overhovedet ville vende tilbage til Folketinget.

I sit Facebook-opslag skriver Ellemann-Jensen, at han selv synes, »han har været væk i lang tid.«

Og derfor er det tid til en status, skriver han. Han kommer også ind på, hvordan han har det oven på sin sygemelding:

»Det går støt fremad med mig. Jeg har det meget bedre, og derfor havde jeg håbet, at jeg ville vende tilbage tidligere, men jeg lytter meget grundigt til de dygtige sundhedsfaglige eksperter, jeg ses med hver uge.«

»Deres anbefaling er, at jeg fortsætter med at forberede min tilbagevenden ved at trappe op for møder med mine kolleger, at jeg deltager i sociale sammenhænge igen, og at jeg generelt kommer mere uden for matriklen herhjemme og deltager i samfundslivet igen. Men altså også, at jeg venter til efter sommer med at vende tilbage. For i politik kan man ikke være med på nedsat tid – enten er jeg der, eller også er jeg der ikke. Så jeg skal vente, til jeg er klar.«

Jakob Ellemann-Jensen har talt med statsminister Mette Frederiksen (S), fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og fungerende økonomiminister Stephanie Lose (V) og meddelt dem sit comeback.