Jakob Ellemann-Jensen har brugt det seneste år på at samle fløjene i Venstre, men nu har en prekær sag på ny skabt utilfredshed internt i partiet.

Særligt hos hovedpersonen selv:

Britt Bager, der tidligere har taget tjansen som politisk ordfører, fjernes af partiledelsen fra sin stilling som statsrevisor.

Timingen er speciel. For Britt Bager er gravid og står til at gå på barsel 1. oktober.

Venstres Britt Bager udskiftes som statsrevisor - mod sin vilje. Foto: Henning Bagger

Herfra overtager finansordfører Troels Lund Poulsen posten – i første omgang som vikar, hvorefter han endeligt overtager stillingen 1. oktober 2021.

En lukrativ post, der hver måned indbringer 27.255 kr. om måneden – oven i lønnen som folketingsmedlem.

Sagen bliver endnu mere speciel af, at Britt Bager ikke har kunnet få nogen forklaring på, hvorfor hun skulle udskiftes med Troels Lund Poulsen.

»Det har jeg ikke kunnet få at vide,« siger hun til Politiken, der først beskrev sagen.

Jakob Ellemann-Jensen blev fredag afkrævet svar om Britt Bager-sagen. Foto: Henning Bagger

Ifølge B.T.s kilder er Britt Bager stærkt utilfreds med at blive udskiftet.

Hun blev af Venstre udpeget som en af Folketingets seks statsrevisorer 1. oktober 2018 og skulle sammen med de andre fem fortsætte indtil oktober 2022.

Endnu en interessant detalje er, at partiledelsen ikke bare uden videre kan udskifte hende, da statsrevisorerne sidder i en fireårig periode.

Men Britt Bager kan selv vælge at fratræde, før den fireårige periode er udløbet.

Spørgsmålet er altså, hvordan Venstre har kunnet overtale hende til at fratræde, siden det ikke var hendes eget ønske?

Venstre holdt fredag eftermiddag pressemøde efter partiets sommergruppemøde i Sønderborg, og her valgte B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, at bore videre i sagen.

Jakob Ellemann-Jensen, måtte du vride armen om på Britt Bager for at få hende til at forlade posten før tid?

»Jeg har ikke brug for at vride armen om på folk for at få mine beslutninger igennem,« svarede Venstre-formanden.

Hvilket signal synes du, det sender, at Britt får den besked, kort før hun går på barsel?



»De to ting har bestemt ikke noget med hinanden at gøre,« svarede Jakob Ellemann-Jensen.

Politikens journalist ville vide, om udskiftningen hænger sammen med, at Troels Lund Poulsens eftervederlag som minister udløber, netop som han overtager posten som statsrevisor, hvor der altså følger 27.255 kr. med om måneden.

Det afviste Jakob Ellemann-Jensen:

Troels Lund Poulsen overtager den lukrative post som statsrevisor fra Britt Bager. Foto: Liselotte Sabroe

»Det her handler om, at der er økonomi, der er forbundet med det at være statsrevisor. Så når man gør det, skal man gøre det med god varsel,« forklarede han.

Britt Bager var ikke selv til stede ved pressemødet fredag, da hun var til møde i sit virke som statsrevisor.

Men andre medlemmer af Venstres folketingsgruppe stod og overværede partiledelsens svar om sagen. Der kom ikke nogen særlig begrundelse frem om, hvorfor Britt Bager skulle udskiftes.

Faktisk blev hun af Jakob Ellemann-Jensen rost til skyerne for sin indsats.

Gruppeformand Karsten Lauritzen gav de sidste ord om den sag:

»Jeg kan godt forstå, at Britt Bager gerne vil have den post fortsat. Det er der nok mange i Venstres folketingsgruppe, der gerne vil.«

B.T. har fredag været i kontakt med Britt Bager, der siger, hun ikke har yderligere kommentarer til sagen.