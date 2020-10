Venstre må undvære formanden lidt endnu.

Lørdag skriver Jakob Ellemann-Jensen på de sociale medier, at han forlænger sin sygemelding lidt endnu.

Derfor deltager han heller ikke i Folketingets åbning i næste uge, oplyser han.

Selv om formanden har det bedre efter sin operation for to diskusprolapser i halsen for et par uger siden, så er han endnu ikke klar til de lange debatter i folketingssalen.

Vis dette opslag på Instagram I dag skulle godt 1000 medlemmer af Venstre have været samlet til landsmøde, hvor vi skulle have fejret Venstres 150 års jubilæum. Men da en ny bølge af corona for alvor ramte Danmark for nogle uger siden, besluttede vi helt at aflyse landsmødet. Det var en nødvendig, men også en tung beslutning. For landsmødet er et årligt højdepunkt i Venstres indre liv, og jeg havde glædet mig til at præsentere mine tanker om både Venstres fortid og fremtid. Og om hvad jeg ser som det politiske fundament for et stærkt Venstre, der står i spidsen for et borgerligt-liberalt alternativ til Mette Frederiksen. Det må desværre vente lidt endnu. Både fordi landsmødet blev aflyst, men også fordi jeg endnu ikke er kampklar efter min operation for to diskusprolapser i halsen for et par uger siden. Derfor deltager jeg heller ikke i Folketingets åbning i næste uge. Åbningsdebatten i Folketinget tager gerne over 12 timer, og selvom jeg er på benene igen, så er kroppen endnu ikke klar til det eller til en time på talerstolen. Jeg planlægger derfor at vende tilbage til Folketinget efter efterårsferien. Det glæder jeg mig helt enormt til. Tålmodighed er ikke min allerstærkeste side. Jeg er ikke skabt til at tage den med ro, og jeg glæder mig til at se hele Venstres folketingsgruppe igen, og til at begynde at kunne tage rundt i landet igen. Selve landsmødetalen - den kommer jeg selvfølgelig også til at holde. Det kan ikke blive til Landsmødet, så vi er i gang med at finde et passende digitalt alternativ. Så jeg ser frem til at dele mine tanker med jer, og til at vende tilbage til dansk politik for fuld kraft, og så ønsker jeg mine ærede og kære kolleger en rigtig god åbning af Folketinget på tirsdag! Et opslag delt af Jakob Ellemann-Jensen (@jakobellemann) den 3. Okt, 2020 kl. 12.58 PDT

»Åbningsdebatten i Folketinget tager gerne over 12 timer, og selvom jeg er på benene igen, så er kroppen endnu ikke klar til det eller til en time på talerstolen,« skriver han blandt andet.

Han planlægger i stedet at vende tilbage til jobbet efter efterårsferien.

»Det glæder jeg mig helt enormt til. Tålmodighed er ikke min allerstærkeste side. Jeg er ikke skabt til at tage den med ro, og jeg glæder mig til at se hele Venstres folketingsgruppe igen, og til at begynde at kunne tage rundt i landet igen,« lyder det videre.

I denne weekend var det egentlig meningen, at Venstre skulle have afholdt landsmøde og fejret partiets 150 års jubilæum.

Det er blevet aflyst på grund af coronakrisen.

Mens formanden kommer sig over operationen, er næstformand Inger Støjberg fungerende formand for Venstre.